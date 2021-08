FUGUE SUR LES ÉTOILES (Louise Demers)

FUGUE SUR LES ÉTOILES (1979)

Louise Demers (1952-2014)

Sur une haute montagne

Vivait un roi bien étrange

Qui passait ses nuits blanches

À regarder le ciel

Dans un grand livre d’or et de vermeil

Ses doigts traçaient de petits signes

Sur une portée d’arcs-en-ciel

Il écrivit, la symphonie de la galaxie

Il traça la clef du soleil

Devant une lignée d’étoiles

Qui modulait de soir en soir

À la mesure d’un croissant de lune

De la passion pour les aurores

Étoiles filantes en trémolo

Fit une pause près de saturne

Et derrière elle, posa la plume

Après dix années de veille

À lire la partition du ciel

Il fit venir ses troubadours

Pour entendre enfin sa musique

Hélas! Dans le royaume

Nul instrument n’était si pur

Pour un chant d’étoiles et d’azur

Il s’en fut quérir l’astronome

Ô dites-moi, noble Merlin

Où trouverais-je virtuose

Pour que pays de tous confins

Entendent symphonie grandiose

Le mage fouilla dans son grimoire

Après deux lunes il dit au roi

«Majesté nul en ce bas monde

Ne saurait combler vos espoirs

Votre chant si haut dans l’espace

Brise les ailes d’un oiseau

Pour interpréter votre danse

Il vous faut les doigts, d’un infini silence».

.

