DANS LA MAISON (Louise Demers)

DANS LA MAISON (1982)

Louise Demers (1952-2014)

Dans la maison que tu m’as donnée

Le temps passe et trois lits ont poussé

Dévorant l’espace et le passé

En récitant l’un après l’autre

Les mots que le destin nous dicte

S’effacent lentement nos fautes

Leurs importances surgissent

Nos chagrins devenus rivières

Pour baptiser contre l’enfer

Les enfants que le temps invente

Et que la vie désenchante

Si on enlevait toutes les feuilles

De papier peint, du grand salon

Ce serait lire nos saisons

Comme un album qu’on effeuille

Combien de chiens, combien de chats

Ont mangé dans cette écuelle

Rangée depuis le départ

du «terrier» qu’on appelait Marcel

Les enfants viennent le dimanche

Un peu comme ils vont au musée

Repenser ici leurs enfances

Chacun transforme le passé

Si on vivait éternellement

Et que jamais nos corps s’assèchent

J’éterniserais avec tendresse

Ce que tu fis de mon présent.

.

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.