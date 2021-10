COTE DEUX (Louise Demers)

COTE DEUX (1982)

Louise Demers (1952-2014)

Le temps s’arrête comme dans un film d’Igmar Bergman

Les mots transpercent, Dieu et Diable s’arrachent mon âme

Entre mes reins mes sens bousculent ma chasteté

Je suis le spectateur ému de sa frivolité

J’aimerais cueillir ce qu’on y sème

Mais l’ivraie pousse et recouvre ceux que j‘aime

Le jardin a des fruits qu’il faudra déminer

Ou bien mourir de faim ou s’empoisonner

J’ai germé sous les pierres que la raison inflige

Paysanne d’hier débauchée par la bêtise

J’ai traîné sur la Terre mes dehors anarchiques

Pour vous le moindre mystère devient forcément hérétique

Je suis de cendre comme dans un film d’Igmar Bergman

Je suis un décembre, désert dans lequel je rame

Venez pêcheurs! Venez! Appâtez mon âme!

La prise est meilleure lorsqu’elle baigne dans ses larmes

Le silence est trop fort ou êtes-vous muet?

Je n’entends plus de vous que vos regards distraits

Vos regards de corbeaux sur mon âme perchés

Votre cœur qui croasse et moi dessous qui veut manger

J’ai germé sous les pierres que la raison inflige

Paysanne d’hier débauchée par la bêtise

J’ai traîné sur la Terre mes dehors anarchiques

Pour vous le moindre mystère devient forcément hérétique

Qui fera rire le dragon triste

Qui erre au bord d’un précipice?

Tant pis c’est pile ou face qui va décider

Si je devrais sauter ou recommencer

