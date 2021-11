CUL DE SAC (Louise Demers)

CUL DE SAC (1981)

Louise Demers (1952-2014)

Ça y est, ça y est je suis vivant

J’ai un petit corps j’en suis conscient

Je m’en servirai pour traverser

L’itinéraire qui me sera donné

J’ouvre ma vie et je m’engage

Pour le grand et beau, j’espère, voyage

Depuis l’arbre du bien, du mal

Combien il y en a qui sont passés ici avant moé?

Leur plus grand mal c’était de s’arrêter

Pour y penser

C’est en marchant le long de la route

Quand les choses semblent se rapprocher

Quand on avance et que le doute

Comme un caillou fait trébucher

Est-ce l’horizon ou la raison

Qui semble flou?

Le long du chemin

Tout me déroute

Je vois, je vois, de mieux en mieux

Des gens, des choses qui m’impressionnent

Mes sentiments prennent le nom

Des univers qui m’environnent

Je me baigne à ce mirage

Ma mère la vie je t’aime, je nage!

Assis sous l’arbre du bien, du mal

Un animal me tendit un fruit-miroir

De vérité

Et fasciné, dans ses yeux, je me suis mis à ramper

C’est en tombant le long de la route

Quand les angoisses veulent t’encercler

Quand tu avances et qu’on te coupe

Les deux jambes pour t’en empêcher

Avaient-ils donc tort ou raison

D’unir leurs corps?

Mais aujourd’hui comme il m’en coûte

Ma mère la vie tu me dégoûtes

Ils firent l’amour et je vins

Ricocher dans la matière

Où depuis je décélère

(J’étais, je suis, j’étais)

Ok, ok je suis vivant

En apparence du moins j’entends

Le sablier en s’écoulant

Force l’allure de mes instants

Ou ça me fait rire, ou ça m’enrage

Seul l’imprévu me sert d’otage

J’ai séparé le bien du mal

Chacun en tire sa leçon;

Quand j’ai revu mon passé

Le scénario semblait mois bon que la vérité

En s’écorchant le long de la route

Endurci par l’improvisé

Que l’âme gémit goutte à goutte

Instinctivement avant de crever

Avais-je donc tort ou raison?

Majuscule sur mon oraison

Alors l’Homme cueillit le fruit et lui arracha le cœur

Dedans l’animal avait écrit le testament de l’Homme

Point final, cul-de-sac

Alors l’Homme dans sa grande frayeur tomba de l’autre bord

Où il redevint tout petit

Tout bien, tout mal

Il repartit dans son grand chemin d’éternité

De son petit pas

De vie en vie

De mort en mort

En laissant derrière lui de larges cicatrices

(Mortem tibi offero)

