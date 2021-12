EN RÉPONSE À… (Louise Demers)

EN RÉPONSE À… (1981)

(Louise Demers 1952-2014)

Souffrir c’est rendre l’âme, rendre les armes aux portes du bonheur

Mettez voilette noire devant mes yeux qui pleurent

Voyez le drapeau blanc qu’agite le malheur

Le plus grand des tourments c’est d’être seule devant sa peur

Un gardien gris cloisonne les entrées du donjon

Pour que rien ni personne ne me soit contagion

Hissez pavillon noir, éloignez les cœurs-fleurs

Ma joie qui s’évapore polluerait les rêveurs

En errance d’un sursis

Le chagrin fait son nid

Dans un cœur d’encre il s’étend

Aveuglé par sa nuit

Paralysé d’ennui

Égaré de folie

Usé, grugé de la vie

Dans ma tour sans bébelles

Dégarnie comme l’hiver

Mon instinct se rebelle

Et me rend incendiaire

Mettez vos auréoles

Jetez-moi en enfer

Les amitiés s’envolent

Devant trop d’intenses prières

Vous connaissez peut-être

Le supplice de la goutte d’eau

Qui irrigue la tête

Et craque le cerveau

Le bourreau malveillant attend près du gibet

Le moment où mon âme ira rouler sur le parquet

Ceci est mon corps

Ceci est mon sang

Et voici ma peine

Me voulez-vous quand même?

Un peu de compassion m’eût été bien utile

Ma tourmente s’est close dans des regards stériles

Sachez que la douleur ne m’est pas exclusive

Si un jour vous naufragiez sur mon île

Veillez agréer, Monsieur, mes réconforts futiles.

.

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.