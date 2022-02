LA TOILE D’ARAIGNÉE (Louise Demers)

LA TOILE D’ARAIGNÉE (1981)

(Louise Demers 1952-2014)

Vieille maison

Briques roses

Toit de chaume

Rêves d’antan

Chèvrefeuille et muguet

Dans le grenier

De paisibles fantômes

Rendent au passé

Un hommage muet

C’est ridicule

À vingt-neuf ans

De croire encore

Aux fées et aux géants

Je suis somnambule

Du temps présent

Ne me réveillez pas

Avec vos arguments

Je somnole et attends

Une araignée

Au plafond de mes songes

Tisse en silence

Folie douce, illusions

Enchevêtrée

Dans le fil de ses contes

Je perdrai mes ailes

En trouvant la raison

Le tisserand de nos péchés

Garde la clé qui ouvrira le monde

Le tisserand de nos péchés

C’est l’amour dans sa tombe

Qui somnole et attend

J’ai poussé dans un jardin d’édifices

Où les légendes sont sarclées par les grands

Il y en a une qui parle d’un Antéchrist

Mais celle-là, je la conte pas à mes enfants

Le tisserand de nos péchés

Garde la clé qui ouvrira le monde

Le tisserand de nos péchés c’est l’amour dans sa tombe

Qui somnole et attend.

.

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.