LE MAL DU PAYS (Louise Demers)

LE MAL DU PAYS (1981)

(Louise Demers 1952-2014)

J’ai depuis longtemps appris à me taire

À cacher en moi la vérité

Et puis si ce que je dis peut vous déplaire

C’est que je fais partie de la minorité

La majorité s’est faite silencieuse

C’est pour mieux t’entendre chuchoter, mon enfant

Révolus les temps d’utopie rêveuse

À pousser dans l’ombre le lys s’est fané

Révolutionnaire mais pas pour longtemps

Un drapeau c’était l’fun dans l’appartement

Même Paul Rose s’estompe lentement

Emmuré dans la mémoire d’anciens partisans

J’ai depuis longtemps du mal à m’y faire

La Tour de Babel c’est d’être étranger dans ton pays

J’aurais cru pourtant qu’on était tous frères

Ça fait deux-mille ans qu’on se tue à se le dire

Noir, blanc, jaune ou rouge

C’est pas grave, je suis pas bonne en dessin

L’important c’est ce qui bouge

Là, en-dessous dans mon sein

J’ai depuis longtemps appris comment faire

Ma grève de la faim je la fais par en-dedans

Je suis comme tout le monde, je suis sans commentaire

Finis les Peace-Love et le pain français, OK bonhomme!

Révolutionnaire mais plus comme avant

La petite bête noire qu’on cherchait dans le temps

A grossi depuis tant et tant

Qu’aujourd’hui vaut mieux être derrière que devant

J’ai depuis longtemps du mal, du mal

Du mal à me taire

Mais vaut mieux être sourd

Que d’entendre tout ça.

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.