CUBA, FIDEL, LE SOCIALISME… Hasta la victoria siempre!

Recherche menée par Robert Gil

Le commentaire le plus fréquent que j’ai lu dans les grands médias au sujet de la mort de Fidel Castro est qu’il était une « dictature » ; Presque chaque titre comportait ce mot. Depuis la révolution de 1959, les grands médias américains se réfèrent habituellement à Cuba comme une dictature. Mais que fait ou ne fait pas Cuba pour être une dictature ?

Pas de «presse libre» ? En dehors de la question de savoir combien les médias occidentaux sont libres (voir mes précédents essais), et si tel est le critère, que se passerait-il si Cuba annonçait que dorénavant n’importe qui dans le pays pourrait posséder n’importe quel type de média ? Combien de temps faudrait-il à l’argent de la CIA – argent secret et illimité de la CIA qui finance tous types d’organisations à Cuba – pour détenir ou contrôler pratiquement tous les médias qui méritent d’être détenus ou contrôlés ?

Pas d’élections « libres » ? Il y a régulièrement des élections municipales, régionales et nationales. Le président n’est pas élu au suffrage direct, ce qui est aussi le cas en Allemagne et au Royaume-Uni et dans beaucoup d’autres pays. Le président cubain est élu par le parlement, l’Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire. L’argent ne joue aucun rôle dans ces élections ; pas plus que les partis politiques, y compris le Parti Communiste, puisque tous les candidats se présentent à titre personnel. Selon quels critère faut-il juger les élections cubaines ? Est-ce l’absence de sociétés multinationales qui déversent des milliards de dollars ? La plupart des Américains, s’ils y réfléchissaient un peu, auraient du mal à ne serait-ce qu’imaginer à quoi pourrait ressembler – sans donations massives d’argent par les multinationales – une élection libre et démocratique, ou comment cela fonctionnerait. Ralph Nader pourrait-il enfin se présenter dans les 50 états, participer aux débats télévisés, et faire concurrence au monopole bipartite en matière de publicités ? Si c’était le cas, je crois qu’il gagnerait les élections ; C’est bien pour ça qu’il ne peut pas.

Ou peut-être ce qui manque à Cuba, c’est notre merveilleux système de « collège électoral », où le candidat à la présidence qui obtient le plus de voix n’est pas nécessairement élu. L’exemple de notre dernière parodie de démocratie suffira-t-il pour nous convaincre de nous en débarrasser enfin ? Si nous pensons vraiment que ce système est un bon exemple de démocratie, pourquoi ne pas l’utiliser aussi pour les élections locales et étatiques ?

Cuba est-elle une dictature parce qu’elle arrête les dissidents ? De nombreux milliers de manifestants anti-guerre et autres ont été arrêtés aux États-Unis ces dernières années, comme à chaque période de l’histoire américaine. Pendant le mouvement Occupy, il y a cinq ans, plus de 7 000 personnes ont été arrêtées, nombreuses ont été battues par la police et maltraitées pendant leur détention. Et rappelez-vous : Les États-Unis sont au gouvernement cubain ce qu’al-Qaïda est au gouvernement des Etats-Unis, mais beaucoup plus puissant et beaucoup plus proche ; Pratiquement sans exception, tous les dissidents cubains ont été financés et aidés d’une façon ou d’une autre par les États-Unis.

Est-ce que Washington ignorerait un groupe d’Américains qui recevraient des fonds d’al-Qaïda et s’engageraient dans des réunions répétées avec des membres connus de cette organisation ? Ces dernières années, les États-Unis ont arrêté un grand nombre de personnes aux États-Unis et à l’étranger uniquement sur la base de liens présumés avec Al-Qaïda, avec beaucoup moins de preuves que Cuba n’a eues pour les liens de ses dissidents avec les États-Unis. Pratiquement tous les « prisonniers politiques » cubains sont de tels dissidents. Alors si certains qualifient la politique de sécurité de Cuba de dictature, moi j’appelle ça de la légitime défense.

William Blum