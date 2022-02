SUR MON CORPS INCERTAIN (Jean-Pierre Bouvier)

Je suis inquiet et surmené par la bohème

J’ai trouvé un mot une tournure de phrase

J’ai trouvé le mot celui de demain

J’ai senti le temps j’ai perdu le mien

(p. 27)

.

YSENGRIMUS — À l’instar de son préfacier, notre respecté camarade le Poète Prolétaire, le poète, acteur et musicien Jean-Pierre Bouvier (qu’il ne faut pas, d’autre part, confondre avec le comédien français homonyme) est avant tout et par-dessus tout un baladin social. La date de parution de ce recueil (2012) n’est pas anodine. Le grand conflit étudiant du début de la décennie est une des sources d’inspiration directes de la poésie de Jean-Pierre Bouvier. Il y fait allusion à plusieurs reprises au sein de cet opus. Mais la réflexion de critique sociale de ce slammeur et guitariste tonique et solide prend aussi de la hauteur. C’est que l’homme est aussi philosophe. L’homme est donc un critique pour l’homme…

Singe ou sapiens?

Applaudir le singe

Qui se met debout

Il marche dans la steppe

Se cache dans les houx

Applaudir sapiens

Qui grogne comme il peut

Il ramasse du bois

Il sait faire du feu

Applaudir l’homme

Qui sait faire la guerre

Avec des avions

Des bombes nucléaires

Applaudir les financiers

Qui spéculent sur le blé

Ils affament les terriens

Avec des liasses virtuelles

(p. 59)

.

Le ton est donné. Et en ce qui concerne la référence militante à notre vie sociale, on découvre ici le travail d’un citoyen planétaire. Soucieux d’une modification radicale et méthodique des replis du monde, la quête poétique s’y associe. Comme avait dit Plume Latraverse autrefois: Y a plus de frontières, y a que la planète. Et la planète, c’est nous tous, modestement, et intimement.

De petits jours

Sur ma planète il y a

Un feu de bois

De petits doigts

Comme les miens,

Et une femme.

Sur ma planète il y a

De petits jours,

Pour mes vieux jours,

De petits pas,

Et de l’amour.

Sur ma planète nous faisons,

Simplicité avant tout,

Pour les poupons de la nuit,

Qui ne dorment pas dans nos lits,

Sur cette Terre.

Sur ma planète nous sommes,

Tous entre nous,

Dans une danse,

Aux alentours,

Sainte famille.

Dans nos villages assis,

Contre les uns et les autres,

Nous désirons la même chose.

C’est le velours d’une rose,

Et c’est ainsi.

(p. 73)

.

Tourné vers le monde, le travail du poète est aussi ici tourné vers le soi. Introspectif, atteint profondément par la crise intérieure qui est l’effet en retour permanent de la crise du monde, le poète parle souvent de soi, de son vécu, de son parcours, pour articuler les éléments d’analyse sociale qu’il mobilise et revendique. Ancien chimiste, diplophore bardé et chamarré, dépositaire sereinement renégat des poncifs de la recherche bon teint, il nous laisse à lire, avec une originalité peu commune, cette saine critique de la ci-devant recherche et des ci-devant savoirs, qui fait tant sentir que l’université mène à tout… pourvu qu’on en sorte.

Je savais tout sur rien

C’était ma vie

C’était mon

Pain je savais

Tout mais

Tout sur rien

J’en ai trop

Fait j’étais

Trop pris

Dans des

Détails

Sciatiques

J’ai fait le

Fou sur

Le chemin

De la

Recherche

Empirique

Hors d’elle

Point de

Salut croyais-je

Je dois faire

Comme si

Je n’en

Avais pas

Fait.

(p. 49)

.

Sur la base de ce regard vif —et, notons-le au passage, assez peu fréquent dans le champs poétique contemporain ou hérité— le poète penseur produit aussi une expansion armaturée et configurée vers une corrosion philosophique de l’être fondamental et de la gnoséologie implicite. Nous continuons tant et tant de vivre des temps profondément irrationalistes. Nous continuons tellement de barboter dans l’obscurité intellectuelle et la crosse mentale permanente et omniprésente. Tout s’y oppose pourtant: avancées scientifiques, développement des technologies de l’information, mémoire collective et intelligence artificielle, unification politique, pacifisme implicite, critique immanente de plus en plus virulente du capitalisme. Et pourtant une poisseuse pulsion endémique d’obscurantisme et de sottise constitutive fleurit impitoyablement. La raison n’est vraiment pas au zénith, par les temps qui courent.

L’hiver de la raison

C’est la mort de la pensée

C’est l’hiver de la raison

Je croyais pouvoir aimer

Malgré toutes ces tensions

Quand je me fais des reproches

Quand mes attentes sont élevées

Tout mon être s’effiloche

Et je perds mes qualités

Quand s’enfilent les minutes

Et que rien ne m’apparaît

Mon cœur amortit la chute

Et le verbe disparaît

Non je n’ai plus rien à dire

Toutes mes idées ont fui

Il ne me reste qu’à chérir

La nature qui me séduit

(p. 22)

.

Cette irrationalité de système, rampante, vernaculaire, sentie, charrie fatalement son lot d’indigences intellectuelles et d’incuries diverses et éparses. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés… Toutes les activités mentales et savantes en sont affectées. L’art n’est pas épargné. La poésie n’échappe donc pas non plus au cloaque. Elle s’enlise dans le magma des idées vagues et convenues, incompréhensibles, prétentiardes et songées, dont le roulement s’intensifie au cœur de l’usine à saucisses bourdonnante et convulsionnaire des élucubrations absconses.

L’An de 5 à 7

Éclosion d’idées vagues

De mots innocents

Début difficile

Chemin de labeur

Effort culminant

Quelque part

Dans l’avenir

Au coin du feu

De l’intensité

Du goût de vivre

Malgré l’auteur obscur

Cercle restreint

Regards hautains

Élucubrations absconses

Poèmes austères

Critères verbeux

Crevaison critique

Image de marque

Concert de louanges

—L’incompréhension

Est payante—

Vers amers

Adulé [sic]

(p. 48)

.

Portons le chapeau s’il nous épouse le crâne percolant. Sans hypertrophier l’ego et ses stigmates tourmentées, Jean-Pierre Bouvier reste un poète qui dit Je et ne s’excuse pas de le faire (voir notamment ci-haut, notre exergue). Rythmée, heureuse en oralité, sa poésie, diverse et innervée, est fluide dans ses canaux d’inspiration. Et elle émet une solide exploration formelle. Le travail d’écriture est, toutes sommes faites, résolument moderniste. Il construit par touche une textualité particulièrement originale.

Chemin incolore

Dans la noirceur flétrie

Des fins de jour abîmées d’habitudes

Je grisaille contre les murs éternels

Comme l’ennui

Le tapage du néant

Me pèse et les sons

Étourdissent ma moisissure de vie

Accroupi

Croupissant

Angoissé

Fainéant

Je brûle une dernière phase

Vidé par maître Réel

Qui roule en bobine de film

Vidé par les voisins qui me raillent

Je dessine du nonchalant

Dans le sable

Un autre vaccin

Pour un chemin incolore

(p. 62)

.

La poésie concrète est aussi au rendez-vous, ainsi que notre fond intertextuel canadien et québécois. Le poète mobilise ce dernier avec beaucoup de fraîcheur et de joie, donnant à lire des moments d’une singulière authenticité d’outre-ville. Avec les vieux mots, les anciennes rimes, j’arrive trop tôt, j’arrive trop tard… avait dit Gilles Vigneault…

Vers seize heures

Je cherche un coin

Où je pourrais faire un jardin

Y travaillant en chansons

La mémoire de mes ancêtres

Et l’hiver…? Je serais

Ébahi par l’étonnante musique

De la chute des flocons

Vers seize heures à l’orée du soir

Les deux pieds près du poèle [sic]

Dans la chaleur suave

D’un petit chalet

Nous trinquerons à la fraternité!

(p. 67)

.

L’ancien et le moderne se rejoignent toujours un petit peu, quand l’action et la réflexion touchent du bout des doigts ce qui est fondamental. Le recueil de poésie Sur mon corps incertain — Slams, Brefs, Poèmes, Rotrouenges et chansons contient 48 poèmes. Il se subdivise en cinq petits sous-recueils ou parties: Sur mon corps incertain — Slams (p 17 à 32), Cœur battant — Brefs (p 33 à 52), Le blé de mon âme — Poèmes (p 53 à 62), Une Nouvelle Nouvelle-France — Rotrouenges identitaires (p 63 à 67), Donne-moi une cible — Chansons (p 69 à 87). Ils sont précédés d’une citation d’exergue (p. 7), de remerciements (p. 8), d’une dédicace (p. 9), d’une table des matières (pp 10-11), d’une préface de John Mallette, le Poète Prolétaire (p 13), et d’une introduction de Richard de Bessonet (p 15). L’ouvrage se conclut sur un Épislam (p. 89), une Annexe contenant la retranscription avec notes de musique pour guitare d’une des chansons du corps du texte (p. 91), et de douze notes de fin de texte (pp 93-94). La quatrième de couverture renseigne succinctement sur la biographie du poète et sur les motivations de son travail. L’image de couverture est un montage visuel incorporant une photographie en couleur du poète à la guitare. Une seconde photographie en couleur du poète figure sur la quatrième de couverture. Les deux rabats du rebord de couverture sont décorés de deux textes figurant dans le corps de l’ouvrage (les poèmes Cœur battant et Fresque).

.

Jean-Pierre Bouvier, Sur mon corps incertain — Slams, Brefs, Poèmes, Rotrouenges et chansons, Les Éditions Poèmes et Slams, 2012, 94 p.

.