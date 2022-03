Les dix entreprises qui décident ce qu’on consomme

Recherche menée par Robert Gil

Quoi qu’on consomme, une brosse à dents ou une paire de jeans, le profit se retrouvera dans les mêmes mains, notamment dans celles des plus grandes groupes qui règnent sur le royaume international de la consommation. Comme tous les rois, ils ne sont pourtant pas tout innocents.

Un site américain a publié un schéma détaillé avec une série de multinationales qui démontre les liens des marques de commerce avec les grandes sociétés holdings. Il s’avère que toute consommation est englobée par 10 entreprises internationales qui contrôlent les producteurs vedettes.

1. Kraft Foods

L’entreprise Kraft Foods, fondée en 1903, représente actuellement la deuxième plus grande multinationale du secteur agroalimentaire du monde. Sa production est vendue dans plus de 150 pays et est souvent cachée sous les marques comme Milka, Toblerone, Cadbury, Alpen Gold, Cote d’Or, Carte Noire, Jacobs, Maxwell House et Estrella.

En 2008, Kraft Foods a traversé un « scandale mélamine » dans sa filiale chinoise, qui a éclaté à cause des traces de mélamine découvertes dans les produits de Cadbury. Par conséquent, 54.000 enfants chinois ont été alités à cause d’une maladie grave, et quatre autres ont décédé. Après une longue série d’expertises, certaines marques de Kraft Foods ont été retirées du marché.

2. Nestlé

Cette entreprise suisse est l’un des principaux acteurs de l’agroalimentaire, produisant des produits et des boissons pour l’alimentation humaine, ainsi qu’animale. Nestlé pourrait dons se vanter d’un chiffre d’affaires d’environ 68 milliards d’euros par an. La liste complète des marques du groupe, dont les plus connues sont Nescafé, Nuts, Perrier, Purina ONE, contient plus de 300 marques, variant des yaourts aux lentilles de contact.

Bien qu’entreprise vedette dans le secteur, Nestlé n’a pas, elle aussi, évité des critiques à son égard. Dans les années 1970-1980, Nestlé a exercé une politique d’aide humanitaire au tiers-monde, octroyant gratuitement de la nourriture infantile aux mères qui ne savaient même pas lire les étiquettes en anglais. Ainsi, les femmes négligeaient — sans le faire exprès toutefois — l’algorithme de préparation du lait infantile, ce qui a augmenté le taux de mortalité parmi des enfants nourris au sein et a provoqué une vague de manifestations.

3. Procter&Gamble

La multinationale américaine Procter&Gamble est un acteur vedette sur le marché des biens de consommation courante (hygiène et produits de beauté), ainsi qu’un des grands annonceurs publicitaires, avec des dépenses pour la publicité se chiffrant à quelques huit milliards de dollars annuellement.

Procter&Gamble, fondé en 1837, contrôle aujourd’hui une vaste partie du marché mondial, ayant sous son aile des marques telles que Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Pampers, Always, Tampax, Head & Shoulders, Pantene, Wella, Camay, Safeguard, Old Spice, Hugo Boss, Dolce&Gabbana, Gucci, Mexx, Baldessarini, Blend-a-Med, Oral-B, Max Factor, Gillette, Venus, Duracell, Braun — et ce n’est pas tout!

Pourtant, ce géant n’a pas non plus manqué de commettre certaines erreurs. On peut citer par exemple une déforestation massive, aussi bien que l’assèchement des marais, par les corporations indonésiennes pour y placer des plantations de palmiers, car l’huile de palme constituait l’un des composants des produits cosmétiques de Procter&Gamble. Les activistes de Greenpeace ont accusé l’entreprise de commettre un crime contre la nature.

De plus, Procter&Gamble est dénoncé en raison de tests effectués sur les animaux.

4. Johnson&Johnson

Johnson&Johnson, une entreprise pharmaceutique américaine, dont la marque la plus connue est Johnson’s baby, possède plus de 230 filiales. Au début des années 1980, la compagnie a fait l’objet d’un chantage d’un assassin inconnu qui a rajouté du cyanure de potassium dans le médicament Tylenol. L’empoisonneur légendaire n’a pas encore été arrêté.

5. Unilever

Cette multinationale anglo-néerlandaise est présente dans plus d’une centaine de pays. Il s’agit d’un producteur de biens, regroupés en quatre grandes catégories: boissons et glaces, alimentation, produits d’hygiène et ceux d’entretien de la maison. Ici, on peut citer les marques comme Lipton, Brooke Bond, Rexona, Axe, Timotei, Domestos.

6. Mars Incorporated

Mars Incorporated représente un autre groupe agroalimentaire américain, également implanté dans une centaine de pays et ayant un chiffre d’affaires annuel de plus de 30 milliards de dollars. L’entreprise se spécialise dans la production des friandises pour l’homme, tels que M&M’s, Snickers, Mars, Milky Way, Skittles, ainsi que pour les animaux domestiques (Pedigree, Whiskas, Kitekat, Chappi, Sheba).

Actuellement, Mars a choisi la politique de régler tous ses problèmes au sein de l’entreprise, sans les laisser s’ébruiter.

La Kellogg Company est spécialisée dans l’agroalimentaire et vend notamment des céréales de petit-déjeuner. La compagnie existe grâce à John Harvey Kellogg, médecin, qui, persuadé de l’importance alimentaire du petit déjeuner, a inventé en 1894 des grains de maïs cuits à la vapeur, ou corn flakes.

8. General Mills Inc.

General Mills est un groupe américain, sixième groupe alimentaire mondial, avec un portefeuille de plus de 100 marques, dont de nombreuses marques leaders sur leurs marchés. Le groupe a été accusé en 2012 de collecter les informations sur les consommateurs au-dessous de 13 ans pour les utiliser ultérieurement à des fins d’augmenter le profit, ce qui contredit la législation américaine.

9. PepsiCo

Cette multinationale américaine est particulièrement connue pour ses boissons, dont le Pepsi-Cola, et ses produits snacks, et est l’un des éternels concurrents de la société Coca-Cola qui clôt notre liste.

10. Coca-Cola

La société américaine Coca-Cola est spécialisée dans les boissons non alcoolisées. Il s’agit de l’une des plus importantes sociétés américaines dont la notoriété et la popularité est mondiale.

De cette manière, les marques qui nous entourent sont vraiment diversifiées grâce aux efforts de ces 10 acteurs du marché international, le profit passant pour autant dans ces 10 poches et la responsabilité de la qualité des produits pesant sur leurs épaules.

