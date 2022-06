Le credo victimaire de l’homme politique centriste, vieux style (Michel Audiard, Henri Verneuil)

Dans le film Le Président (1961) d’Henri Verneuil (dialogues de Michel Audiard), l’ancien Président du Conseil Émile Beaufort (Jean Gabin) dicte ses mémoires à sa secrétaire, mademoiselle Milleran (Renée Faure). Ce président du conseil fictif, largement inspiré de Georges Clemenceau, d’Aristide Briand et de Léon Blum, formule une portion de son texte en ces termes, en deux temps. D’abord mademoiselle Milleran lui rappelle le texte antérieurement dicté:

On ne gouverne pas sans quelques inimitiés. Tout homme de pouvoir devrait s’imprégner de cette maxime qui, en vertu d’un étrange paradoxe, est la notion même de bien public.

Puis le président Beaufort enchaîne:

LES ANNÉES DIFFICILES — Je crois avoir été un des hommes les plus détestés de son époque. Ce fut longtemps mon chagrin, c’est aujourd’hui mon orgueil. Je suis républicain depuis que je respire. Et pourtant, au cours de quarante années de vie politique, j’ai eu le privilège d’avoir été traité de despote oriental par les socialistes, de voyou moscoutaire par l’Action Française, de valet de Wall Street par les syndicalistes, et de faux monnayeur par la haute banque. Voilà pour mes adversaires. Quant à mes amis —les amis n’aiment pas être fidèles, ils ont l’impression de perdre leur personnalité— quant à mes amis donc, ils se contentèrent de me taxer d’ambition et d’intransigeance, deux appellations que je revendique. J’ai toujours été en effet extrêmement ambitieux du destin de mon pays et intransigeant sur la manière de le voir s’accomplir. Le moindre article, dans un journal étranger, défavorable à la France m’a toujours beaucoup plus affecté que la chute d’un ministère Beaufort.

.

Ce credo victimaire de l’homme politique centriste, vieux style, superbe de lyrisme, imaginé par le très réactionnaire dialoguiste Michel Audiard, va loin et —en fait— n’a pas pris une ride, pour le meilleur… et surtout pour le pire. Voici la scène:

.