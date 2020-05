Chant militant des gars de Lapalme

Les gars de Lapalme, 1970

Oui, les gars de Lapalme se sont tenus debout

Oui, les gars de Lapalme vont lutter jusqu’au bout (bis)

Dès l’aurore le matin

Ils reprennent le chemin

Chaque jour de la semaine

C’est la même rengaine

Devant le parlement

Et le gouvernement

Ils vont manifester

Marcher et protester

Oui, les gars de Lapalme se sont tenus debout

Oui, les gars de Lapalme vont lutter jusqu’au bout (bis)

Bridés comme des soldats

Toujours prêts au combat

En tête leur président

Forme le régiment

Jamais on aura vu

D’un groupe d’individus

Autant d’humanité

Et de fraternité

Oui, les gars de Lapalme se sont tenus debout

Oui, les gars de Lapalme vont lutter jusqu’au bout (bis)

Montréal, Ottawa

Ils ne lâcheront pas

Oui, ils verront la fin

Où les mène leur destin

Jusqu’au bout du voyage

Car ils ont du courage

Avec autant de cœur

Ils sortiront vainqueurs

Oui, les gars de Lapalme se sont tenus debout

Oui, les gars de Lapalme vont lutter jusqu’au bout (bis)

Vraiment, ce sont des hommes

Ils n’ont peur de personne

Ils luttent pour la fierté,

Les droits, la liberté

De tous les travailleurs

Du Québec ou d’ailleurs

Contre l’impérialisme

Et le capitalisme

Oui, les gars de Lapalme se sont tenus debout

Oui, les gars de Lapalme vont lutter jusqu’au bout (bis)

.



.

Les droits d’auteurs de ce texte appartiennent aux instances concernées. Il est publié ici, sur un espace citoyen sans revenu et libre de contenu publicitaire, à des fins strictement documentaires et en complète solidarité envers son apport intellectuel, éducatif et progressiste.