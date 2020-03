CORONA VIRUS

La peur est contagieuse plus que le virus, lui-même! Victor Hugo disait : « J’ai peur de ceux qui ont peur! » Le comportement troupeau, cet effet post-traumatique qui pousse les gens à paniquer. Avez-vous assez de papier de toilette chez vous? L’autre jour, même l’annonceur à la radio de Radio Canada nous a avertit qu’il y avait trop d’information, souvent contradictoire, et qu’on ne devrait pas écouter trop les médias.

Legault a décidé de s’attaquer aux vieux. On est dangereux, pour ne pas dire criminel! Mais la vraie raison c’est que d’empêcher les vieux de sortir ne coûte rien! Il sait très bien que ce n’est pas nous le problème. Le GROS problème c’est notre système de SANTÉ archaïque. On n’est pas prêt! Donc, il faut blâmer quelqu’un. Pourquoi pas les vieux?

Je vais vous conter une histoire d’horreur vraie. Il y a quatre jours, j’ai eu un saignement du nez très volumineux. Janine a appelé le 811 et ils nous ont dit de mettre de la pression sur le côté de mon nez et l’écoulement s’est arrêté assez rapidement. Ensuite, ils nous ont envoyé l’ambulance.

Quand ils ont vu que ma pression était haute, les ambulanciers m’ont amené à l’urgence de la clinique de Saint-André Avelin où il y avait beaucoup de monde. J’ai passé six heures dans la salle d’attente parmi tous ces gens malades. Il y en avait qui toussaient, d’autres qui rallaient, des enfants qui couraient partout. J’ai eu peur! On subit une pandémie et je ne vois aucune mesure antiseptique?

Chacun utilisait les toilettes mais PERSONNE nettoyait! Les poignés de portes, les chaises inconfortables en plastique, etc. etc. Je n’osais pas toucher à rien. Je suis parti sans attendre plus longtemps, car celons moi, le problème, il est là. Le 811 ne devrait pas envoyer les gens moins malades à l’urgence, les ambulanciers non plus!

Il faut stériliser partout et souvent (Toutes les heures!) Il faut trier, à la porte, tous les gens qui entrent à l’hôpital, et non pas mettre tout le monde ensemble! Il faut engager du personnel compétent dans les hôpitaux et cliniques pour nettoyer et aseptiser à chaque heure!

C’est bien beau de voir nos Premiers Ministres prendre le podium pour nous rassurer quotidiennement mais il ne faut pas oublier qu’ils ont un agenda POLITIQUE. Quand j’écoute ces portes paroles improvisées, je remarque une chose; on n’est pas prêt! Ce que je veux entendre, c’est nos experts en santé qui ont un agenda MÉDICAL! Mais ils sont tenus à l’écart?

La popularité est essentielle pour un politicien. Ça mène à une élection gagnante. On nous enlève des droits, comme celui de rassemblement, de faire du ski, etc. Malgré la crise, il faut essayer de considérer et comparer; le soutien social ou la manipulation? Qui, vraiment, est le plus compétent pour nous sortir de ce merdier? Pour le moment, les Canadiens sont trop à l’aise avec le contrôle et s’inclinent devant les obstacles, trop confortablement assis devant la télé à regarder les autres s’occuper d’eux.

Trouver l’équilibre qui contrebalance, lire entre les lignes, et se faire une carapace pour ne pas perdre de vue que les humains mentent facilement. Évaluer nous-mêmes où est le danger? Comme le dirait Boucart « il faudrait écouter plus sagement les messages parfois codés que nous envoie la Nature en ces temps de turbulence écologique, médical et … politique »!

John Mallette

Le Poète Prolétaire