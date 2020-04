ENCORE LE CORONA VIRUS

MOUVEMENT D’INQUIÉTUDE?

Quel est votre point d’ébullition? On nous pousse à la limite de l’endurance. Et on l’accepte? On encourage nos leaders, qu’on considère maintenant comme d’illuminés tout d’un coup, de donner des pouvoirs drastiques à la police, et même à l’armée ?!?

Personne n’ose questionner ces décisions draconiennes. Est-ce qu’on cible les bonnes personnes? Les bons endroits? Les hôpitaux, par exemple? Les maisons pour personnes âgés? Les Premières Nations? Les sans-abris? Les pauvres? Les riches?

Ça me fait penser à la grève des étudiants et la crise d’octobre. La police avait tous les droits. Leurs méthodes sanguinaires plaisaient à la majorité silencieuse. Même si leurs actions étaient illégales. La popularité des partis au pouvoir montait en flèche!

Oui, il y a danger! Mais on demeure dans une démocratie! Ne l’oublions pas! On a des droits! Carottes? Battons? Loi et ordre? Contrôle? Justice? Où en sommes-nous?

Confinement! D’accord. Mais il y a aussi beaucoup de CONFUSION ce qui veut dire… PANIQUE! Donc, il faut demeurer vigilant!

LE DIRECTEUR NATIONAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, HORACIO ARRUDA, sort de l’ombre!

Instantanément, ce spécialiste en santé communautaire et médecine préventive est devenu l’idole des Québécois. Quelqu’un de compétent qui sait ce qu’il fait et nous donne l’heure juste sans nous faire peur. Un professionnel authentique et bienfaisant prend sa place au micro. Il a prouvé qu’il n’a pas la langue de bois et qu’il n’est pas la marionnette de personne.

Donc, on lui fait confiance. Ceci est une crise médicale! Les politiciens causent panique et provoquent une crise sociale et aussi, économique! Oui, c’est sérieux, mais il y a trop de beaux parleurs dans l’arène qui lancent des alertes et des manchettes alarmantes!

Aussi, il y a beaucoup de travailleurs qui risquent d’attraper le virus; les chauffeurs d’autobus et de camions, les caissières, les travailleurs en santé, etc. Ils devraient même avoir une prime!

TRANSMETTRE LE VIRUS

VOTRE héros, François Legault, qui a refusé de discuter de TOUS les problèmes en santé depuis qu’il est au pouvoir, se montre, tout d’un coup, généreux?!? Remarquez, personne n’a reçu de chèque encore!

Il disait, il y a quelques mois, que nos médecins gagnaient trop cher. Et que nos infirmières se plaignaient pour rien. Voilà le résultat. On n’est pas prêt.

Toutes ces annonces publiques servent à esquiver le blâme, et ça marche! Le coupable, ce n’est pas lui; c’est les vieux, les snow birds, les fraudeurs, etc.

Le problème au Québec c’est qu’il n’est pas bien administré ce GROS dossier de la santé, comme toutes les autres provinces! J’ai la solution, depuis des années mais personne ne m’écoute! Il y a 14 ministères de santé pour un petit pays de trente trois millions de citoyens. C’est trop. Un seul système national de santé ferait mieux l’affaire. Et ça nous coûtera 14 fois moins cher!

Il y a un autre GROS problème au Québec, c’est la magouille, qui nous coûte aussi cher que la santé. Mais ce n’est pas Legault qui va s’en occuper, même si il a tous les pouvoirs pour le faire?!?

John Mallette

Le Poète Prolétaire