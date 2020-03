Le COVID-19 au quotidien

Un voyageur à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, à Montréal, le 20 mars.

CAROLLE ANNE DESSUREAULT :

C’est simple. La vie au quotidien pour l’ensemble des citoyens se résume à quelques actions anodines, mais vitales :

– se laver les mains au savon et à l’eau chaude

– rester chez soi

– pas de regroupements

– quand il faut sortir pour s’alimenter ou autre, garder une distance de deux mètres avec les autres

C’est de cette façon que nous pouvons aider à vaincre le virus COVID-19. Même si ces directives sont simples à comprendre et à suivre, beaucoup de personnes ne ne les suivent pas. Se croient-elles invincibles, ou pire, sont-elles insensibles au fait qu’elles peuvent contaminer les autres et accélérer ainsi la propagation déjà fulgurante du virus ?

QUELQUES STATISTIQUES À CE JOUR

Je crois qu’aujourd’hui, il est évident pour tout le monde que nous vivons une pandémie, une situation sérieuse. Même si des gens ont prétendu ces dernières semaines que c’était un coup monté, les faits parlent d’eux-mêmes.

À L’ÉCHELLE MONDIALE – 447 030 cas et 20 599 morts.

QUELQUES PAYS D’EUROPE

ESPAGNE – 47 000 cas et 3 434 morts (le bilan de l’Espagne dépasse celui de la Chine).

ITALIE – 74 386 cas et 683 morts.

ROYAUME-UNI – 8 328 cas et 433 morts.

FRANCE – 25 233 cas et 1 331 morts.

ALLEMAGNE – 37 323 cas et 206 morts.

AUX ÉTATS-UNIS – 66 000 cas et 950 morts.

VILLE DE NEW YORK – environ 20 000 cas et 280 morts. Un endroit où le personnel médical manque ainsi que les équipements.

AU CANADA – 3 400 cas et 36 morts.

AU QUÉBEC – 1 339 cas et 7 décès.

Évidemment, plus d’une centaine d’autres pays luttent contre les ravages du Coronavirus, soit en Asie, en Amérique du sud, en Afrique.

LA SITUATION AU CANADA ET AU QUÉBEC POUR LES VOYAGEURS, LES PERSONNES QUI ONT PERDU LEUR EMPLOI OU QUI SONT EN QUARANTAINE

Tous les CANADIENS qui reviennent au pays doivent absolument se mettre en quarantaine et sont interdits de sortir, même pour aller marcher. C’est une loi votée aujourd’hui par le gouvernement et les personnes qui défieront cette mesure sécuritaire recevront de fortes amendes (on parle même de centaines de milliers de dollars) et une possibilité d’emprisonnement (on parle de trois années).

Le message est que chaque personne doit penser À SE PROTÉGER AFIN DE PROTÉGER LES AUTRES.

D’autre part, le gouvernement fédéral a annoncé aujourd’hui une aide financière de 2 000 $ pour toute personne qui a perdu son emploi à cause du Coronavirus, ou qui est en quarantaine.

Des chaînes alimentaires sont organisées afin d’aider les personnes dans le besoin.

LA CRISE DU CORONAVIRUS VA CHANGER PLUSIEURS FAÇONS DE FAIRE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

Des cliniques médicales ferment leurs portes et proposent leurs services à distance. Les médecins diagnostiquent leurs patients par téléphone ou en téléconsultation. On peut voir que la télé médecine va faire partie de nos habitudes culturelles dans le futur. Sans doute qu’elle aidera à réduire les longues heures d’attente en cabinets et aux urgences.

Enfin, un merci à tous ceux qui assurent les services essentiels dans notre pays, les médias, le personnel de la santé, les politiciens, les policiers, le personnel de la chaîne alimentaire, et leurs équipes de travail.