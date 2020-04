La panique ? Vous n’avez encore rien vu…

Par Brandon Smith − Le 12 mars 2020 − Source Alt-Market.com. Traduit par Le Saker.

Une règle que tout expert en préparation devrait suivre est de toujours s’inquiéter lorsque les autorités de l’establishment, les médias et les « cireurs de chaussures » commencent à donner leur avis d’« expert » sur les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous inquiéter d’un danger particulier. L’establishment a très probablement un programme pour vous garder passif, et les cireurs de chaussures ne font que régurgiter ce qu’ils entendent dans les médias comme de bons petits robots. Ces personnes s’intéressent beaucoup trop à la question de savoir si vous vous préparez ou non à une menace ; en fait, elles semblent vouloir vous dissuader de vous préparer en général. Pourquoi cela ?

Au cours des deux derniers mois, j’ai vu un flux ininterrompu de reportages sur les médias mainstream de l’actualité qui affirment, d’une part, que Covid 19 n’est pas inquiétant et, d’autre part, que le public est « en panique » à cause du virus. La première affirmation est évidemment ridicule. Avec un taux de mortalité officiel d’environ 6% rien qu’en Italie, je pense que nous commençons à voir ce que le gouvernement chinois essaie de cacher en continuant à menacer ses citoyens de sanctions pour avoir divulgué de « fausses nouvelles » (FAITS) sur le coronavirus. Cet événement n’est pas à prendre à la légère ; c’est un scénario de changement de paradigme qui changera le monde à jamais.

La deuxième affirmation semble être une exagération calculée ; une forme de psychologie inversée. Continuez à dire aux gens qu’ils « paniquent » alors que ce n’est pas le cas et peut-être se comporteront-ils à l’autre extrême et ne feront-ils rien du tout, passivement, pour éviter cette étiquette. Je dois dire que je ne pense pas que les gens d’aujourd’hui sachent ce qu’est une « panique de masse », surtout si leur seul point de référence est une étagère de papier toilette vide chez Costco.

En ce qui concerne les marchés boursiers, on pourrait dire qu’une « panique » s’est FINALEMENT installée car des milliers de milliards de dollars de capitaux sont vaporisés chaque jour, mais cela n’affecte pas la personne moyenne financièrement à court terme. La bourse n’a d’importance que dans la mesure où elle est un placebo psychologique qui empêche les gens de se pencher sur les problèmes plus profonds des fondamentaux de l’économie. Ils voient que la bourse se porte bien, ils ne se donnent pas la peine d’enquêter sur autre chose.

Maintenant que les actions s’effondrent, le public va peut-être se pencher sur d’autres facteurs plus importants, notamment les niveaux historiques d’endettement des entreprises et des consommateurs, la pénurie de liquidités en dollars et la crise du marché des pensions (REPO) de la Fed, la chute mondiale des exportations et de la production manufacturière, l’apocalypse du commerce de détail aux États-Unis, l’effondrement des rendements du Trésor, l’effondrement des prix du pétrole, etc. La plupart de ces problèmes existaient bien avant le coronavirus, mais peut-être que maintenant les gens vont commencer à y prêter attention.

La plupart de ces problèmes existaient bien avant le coronavirus, mais peut-être que les gens commenceront maintenant à y prêter attention. Ces problèmes seront toujours perdus pour les cireurs de chaussures, qui continueront à vous traiter de « petit poulet » pour avoir simplement pris des précautions pratiques en cas de catastrophe.

Un de mes amis a discuté avec des personnes d’une station-service locale pour se préparer au cas où les lignes d’approvisionnement tomberaient en panne pendant la pandémie. Un policier de la route l’a entendu et a décidé de s’immiscer dans la conversation, disant avec suffisance à tout le monde que ce n’est « qu’un autre bug de l’an 2000 » et que cela ne tue que les personnes de plus de 80 ans. Mon ami m’a raconté qu’il avait essayé de présenter un argument rationnel pour expliquer pourquoi ses préoccupations allaient au-delà du virus… mais le flic idiot s’est contenté de sourire et de l’ignorer.

J’ai moi-même fait une rencontre intéressante il y a quelques semaines, lorsque j’ai été surpris de trouver une boîte de masques N95 dans une quincaillerie. Je suis allé les acheter pour compléter mon stock et un caissier en petit gilet a décidé de me régaler avec une longue liste de raisons pour lesquelles le coronavirus n’est « pas pire que la grippe » et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Aucune de ses informations n’était correcte, mais ce n’est pas vraiment mon travail de sauver tous les caissiers que je rencontre, alors je lui ai dit : « Je suppose que nous le saurons dans quelques mois… mais il vaut mieux se trouver préparé que de se trouver stupide ». La boîte de masques que j’ai achetée à 14 $ se vend maintenant à 100 $, si vous pouvez même les trouver.

JFK Sr. a raconté comment il a su que le crash boursier de 1929 allait arriver quand un cireur de chaussures a commencé à lui donner des conseils d’investissement non sollicités sur les « meilleures actions » à acheter. Il a immédiatement retiré son argent et les marchés se sont effondrés quelques jours plus tard. C’est ce que j’entends par « cireurs de chaussures » – Ces personnes sont un test décisif ou un signal d’alarme pour les observateurs plus intelligents. Ils représentent un foyer d’optimisme et d’arrogance aveugles au sein de notre société. Ils sont l’un des meilleurs indicateurs contradictoires de ce que vous devriez faire face à une crise.

Le patrouilleur de la route et le caissier de la quincaillerie sont les mêmes personnes qui, dans un mois, seront enragés de ne plus rien trouver à l’épicerie et qui peuvent à peine sortir de la maison à cause de la propagation de la pandémie. Ce sont les mêmes personnes qui demanderont l’aumône à d’autres personnes dans deux mois, lorsque la chaîne d’approvisionnement se sera complètement effondrée. Tout ce qu’ils avaient à faire était de faire des stocks supplémentaires de marchandises qu’ils utilisent normalement de toute façon, mais ils sont plus intéressés à être les « gars les plus intelligents de la pièce ».

La semaine dernière, Elon Musk, le lèche-bottes du gouvernement, a décidé de faire des cadeaux à ses maîtres globalistes en leur envoyant un tweet sur le thème « la panique à propos des coronavirus est stupide ». L’invité spécial du Sommet mondial des gouvernements sait très bien de quoi il s’agit. C’est le travail des gardiens comme lui d’essayer de convaincre le public d’être aussi inactif que possible face à une menace légitime. Il ne s’agit pas seulement du virus, que Musk ne comprend pas du tout, mais aussi de l’effondrement économique qui se produit en arrière-plan de la pandémie.

Combien voulez-vous parier que Musk dispose de son propre bunker d’urgence au cas où le pire se produirait ? La plupart de ses copains élitistes en ont un. Mais vous essayez de vous préparer ? Vous êtes bête et paniqué…

Ce à quoi nous assistons, ce n’est pas de la panique, c’est de la préparation, et à une échelle relativement modeste en plus. La constitution de stocks de produits de première nécessité pour les situations d’urgence est un élément qui devrait être un pilier américain – un mode de vie. Les médias utilisent déjà l’expression « thésauriseurs » pour désigner ces personnes, vous pouvez donc voir où tout cela nous mène.

Quand une VRAIE panique s’installera, vous le saurez. Lorsque le public ne trouve pas d’épicerie ouverte, vous verrez la panique. Lorsqu’il y a des points de contrôle à l’entrée et à la sortie des grandes zones métropolitaines qui empêchent les gens de partir s’ils présentent des symptômes de maladie, alors vous verrez la panique. Si le Covid-19 continue de circuler dans la population pendant un an ou plus et ne disparaît pas pendant les mois d’été comme le prétendent certaines personnes, préparez-vous à la colère et à la panique. Lorsque vos banques locales annonceront un « congé » financier pour une durée indéterminée en raison d’une crise du crédit et d’un manque de liquidités, et que tous les distributeurs automatiques seront fermés, alors vous verrez la panique. Lorsque le taux de criminalité explosera en raison du manque de fournitures et que les gens commenceront à se battre pour avoir accès aux maigres lignes de ravitaillement des camps de la FEMA, ce sera la panique.

Et ne pensez pas une seconde que ce n’est pas possible dans ce pays, car c’est absolument le cas. Il suffit que la chaîne d’approvisionnement mondiale s’effondre pendant un mois pour qu’il y ait un chaos comme rien d’autre dans la vie d’une personne ordinaire.

Des exemples commencent déjà à se concrétiser. Un de mes lecteurs ayant des informations privilégiées sur les décisions du siège social de Walmart m’a récemment dit que les magasins Walmart ne pourront plus commander des stocks dans les entrepôts (centres de distribution) ; ils continueront à recevoir des camions au hasard, et ces camions ne transporteront que ce que les entrepôts auront sous la main à ce moment-là. En d’autres termes, les magasins Walmart auront bientôt d’énormes trous dans leurs stocks en raison de la rupture de la chaîne d’approvisionnement.

Cela pourrait se limiter à Walmart, mais je ne pense pas que ce soit le cas. La crise de la chaîne d’approvisionnement va probablement se développer lentement par rapport à la situation de pandémie, en l’espace de quelques mois, mais certains articles vont disparaître assez rapidement. Par exemple, il existe une menace légitime de pénurie dans le secteur des médicaments et des produits pharmaceutiques aux États-Unis, car la fabrication chinoise n’a pas repris. On craint également que la Chine n’« arme » la dépendance des États-Unis à l’égard de leur production médicale et ne suspende délibérément les livraisons. Je stockerais tous les médicaments essentiels et les médicaments en vente libre dont vous pourriez avoir besoin maintenant. (Il y a un risque de montée des tensions impérialistes entre USA et Chine sur ces questions d’approvisionnement).

Si vous voulez voir une véritable panique, attendez simplement que les quelque 50 % d’Américains qui prennent au moins un médicament ne puissent plus faire exécuter leur ordonnance. Attendez que les personnes qui dépendent physiquement de leur approvisionnement en insuline ou en médicaments pour le cœur ne puissent plus en obtenir. Ce n’est pas une plaisanterie. Ce n’est pas une chose à laquelle on peut se moquer ou qu’on peut regarder de haut.

Mon but ici n’est pas d’effrayer les lecteurs, mais de mettre les choses en perspective et de vous préparer à ce qui s’en vient. Le manque de papier toilette chez Costco est un inconvénient mineur. Les épiceries vides et les ordonnances non remplies sont un cauchemar.

La solution est simple : préparez-vous dès maintenant. N’écoutez pas les escrocs comme Elon Musk ou les médias grand public lorsqu’ils vous accusent d’être un « thésauriseur » juste pour stocker des fournitures que vous auriez normalement achetées et utilisées de toute façon sur une plus longue période. Il n’y a que deux raisons pour décourager le public de se préparer à une catastrophe :

Parce que l’establishment est rempli d’idiots qui n’aiment pas que les gens rompent avec le statu quo et qui veulent maintenir l’illusion que tout va bien, même au prix de vies humaines. Parce que l’establishment veut garder les masses aussi peu préparées que possible, de sorte que lorsque le désastre s’accélère, elles seront peu préparées et désespérées, et donc plus faciles à contrôler avec des promesses d’« aide » gouvernementale le moment venu.

Faites votre choix. Je ne sais pas lequel est le pire, mais étant donné les preuves de la crise élitiste passée, je vais dire que le scénario 2 est la vraie raison de tout ceci. Comme je l’ai prédit dans mon article « La guerre psychologique derrière l’effondrement économique« , publié en 2018 :

Forcer le public à adopter la centralisation à l’échelle mondiale exigerait plusieurs mesures. Premièrement, le système actuel, qui, comme on l’a dit, est voué à l’échec, devrait être autorisé à s’effondrer. Deuxièmement, il faudrait blâmer quelqu’un d’autre que les globalistes et leur idéologie du globalisme. Troisièmement, les opposants philosophiques au globalisme (conservateurs, nationalistes et activistes de la décentralisation) devraient être diabolisés ou éliminés pour que les globalistes puissent construire leur nouvel ordre mondial sans opposition. Quatrièmement, il faudrait que la population soit suffisamment traumatisée au point d’être psychologiquement soumise et désespérée pour que, lorsque le nouveau système sera mis en place, elle en soit reconnaissante, ce qui empêcherait toute rébellion future en faisant du public un coopérateur volontaire à son propre esclavage.

Et, comme je l’ai noté dans mon article « Les mondialistes n’ont besoin que d’un événement majeur de plus pour finir de saboter l’économie« , la bulle de Tout a été gonflée de façon si précaire que tout gel des liquidités la fera dégringoler. Cet événement s’est maintenant produit et nous assistons à l’implosion de la bulle en temps réel.

L’objectif est ici de conjurer un maximum de chaos. C’est pourquoi les grands médias, la Maison Blanche, le CDC et l’OMS n’ont cessé de minimiser la menace de pandémie jusqu’à la semaine dernière. C’est pourquoi ils essaient maintenant de « faire honte » aux personnes qui sortent et se préparent en les accusant de « panique » et en les traitant de « thésauriseurs ». Il s’agit de maintenir le public sous contrôle et immobile jusqu’à ce que la VRAIE panique se produise, et d’ici là, il sera trop tard pour eux.

Je tiens à féliciter les personnes qui m’ont soutenu et le message de préparation de ces dernières années, malgré les « sceptiques » et les opposants toujours présents. Nous avions raison, ils avaient tort. Un effondrement au niveau national ou international n’était pas une peur « paranoïaque » – il se produisait par étapes sous la surface, et vous avez tous été assez intelligents pour le voir venir. Mais maintenant, le plus dur est à venir : comment réagir ?

Veillez à vous entourer de personnes préparées et ayant le même état d’esprit que vous. Assurez-vous de ne pas être entouré par les cireurs de chaussures qui prétendront avoir droit à ce que vous avez. Ne soutenez pas la loi martiale et la soumission des libertés constitutionnelles, quelle que soit la justification donnée par l’établissement. Ce sont eux qui ont écarté la menace de pandémie pendant au moins deux mois, on ne peut plus leur faire confiance maintenant. Enfin, comprenez que la survie est un moyen pour parvenir à une fin, ce n’est pas le seul but. La tâche de maintenir les principes de liberté pour les générations futures nous incombe maintenant. C’est bien plus important que la simple survie.

Pour l’instant, assurez-vous d’avoir bien préparé votre coup. Ma règle est de toujours prévoir le pire des scénarios. C’est pourquoi je ne suis pas personnellement « paniqué » par la crise de Covid 19. C’est pourquoi de nombreuses personnes que je connais ne sont pas particulièrement paniquées. On ne panique pas quand on est préparé.

Brandon Smith

Traduit par Hervé, relu par Kira pour le Saker Francophone