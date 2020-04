Coronavirus : la pandémie des banquiers tétanisés!

Par Boris Le Lay. Sur Youtube.

Cette vidéo offre un exposé extrêmement plausible, articulée, documentée, et d’une grande limpidité, d’une grande clarté politique et économique. Bref, l’auteur présente une thèse crédible sauf sous un aspect particulier et fondamental. L’auteur, M. Boris Le Lay, présente cette stratégie de récupération de la pandémie psychotique du coronavirus par le grand capital international comme le fruit d’une conspiration ourdie en catimini par la « juiverie » mondiale et par les grandes banques – la FED notamment – et cela devant le prolétariat complaisant. Un prolétariat international impuissant et tétanisé, déjà vaincu par le machiavélisme des financiers, assistés par la gauche dupée et dévoyée réclamant de redevenir le polichinelle des financiers. Nous ne croyons pas que la partie soit terminée… elle ne fait que commencer. Cette tragédie mondiale, d’abord économique, comme le dit justement l’analyste, surfant sur une supposée pandémie très opportune, machiavéliquement exploitée pour obtenir l’adhésion des populations effrayées ne fait que commencer. Surtout, les limites de cette crise multiforme, mondialisée, sont tracées non par les banquiers paniqués mais par les lois de l’économie capitaliste. Ainsi, comme le dévoile cet article: La panique….vous n’avez encore rien vu! https://les7duquebec.net/archives/253785 il est probable qu’une fois que la petite bourgeoisie – de gauche notamment – aura jouer son dernier acte de soumission vis-à-vis du grand capital en perdition – elle perdra toute influence sur le prolétariat qui n’acceptera pas de mourir confinée- affamé – emprisonné dans son appartement taudis. Rappelons que sans reprise de la production-commercialisation-consommation, il n’y a plus aucune valeur boursière à spéculer. D’ici là en effet, comme le décrit ici Boris Le Lay, le grand capital, représenté par les banquiers usera des stratagèmes qu’offre le système pour tenter de sauvegarder intact leur pouvoir – l’État – et le mode de production capitaliste décadent. Bon visionnement. Robert Bibeau. Pour http://www.les7duquebec.com