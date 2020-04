J’AI PEUR!

Je me souviens de … Hitler!

Et là, je regards aller nos leaders;

Blancs, Chrétiens, Aryens,

Pures Laines, Ultranationalistes;

Comme Legault, etc. etc.

ET J’AI PEUR !

Démocratie ne veux pas dire,

Dictature de la majorité.

On juge NOTRE démocratie

Par la manière

Qu’on traite nos minorités.

ON n’a pas un bon score,

Sur l’échiquier mondial.

Et là, la majorité québécoise décide

Arbitrairement,

D’enlever encore plus de droits

à nos minorités déjà assez malmenés

par nos médias.

J’ai peur. Et j’ai honte!

John Mallette

Le Poete Prolétaire