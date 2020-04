Appel à une mission humanitaire au Québec par le PM

photo du JOURNAL DE QUÉBEC DU 15 AVRIL 2020

CAROLLE ANNE DESSUREAULT :

L’ÉVOLUTION MONDIALEMENT, au CANADA et plus particulièrement au QUÉBEC DU COVID-19 EN CETTE MI-AVRIL 2020

MONDIALEMENT – 2 047 731 cas d’infection qui ont causé 133 354 décès. AU CANADA – 28 3796 cas d’infection qui ont causé 1 058 décès. AU QUÉBEC – 14 860 cas d’infection qui ont causé 487 décès. Bref survol en Europe sur les pays les plus affectés FRANCE 106 206 cas, 17 167 morts / ESPAGNE 177 789 cas, 18 713 morts / ITALIE 165 155 cas et 21 645 morts / ROYAUME-UNI 98 476 cas, 12 868 morts / IRAN 74 877 cas, 4 683 morts / BELGIQUE 33 573 cas, 4 440 morts / PAYS-BAS 27 419 cas, 2 945 morts / SUISSE 26 264 cas, 1 238 morts / SUÈDE 11 927 cas, 1 203 morts / ETATS-UNIS 636 591 cas, 27 808 morts

UN VIBRANT APPEL DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC, M. FRANÇOIS LEGAULT, TRANSMIS AUJOURD’HUI AUX MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES : « J’EN APPELLE AU SENS DU DEVOIR DES MÉDECINS »

Parce qu’il y a actuellement une urgence nationale à s’occuper du feu destructeur qui s’est emparé dans un grand nombre de CHSLD (Centre hospitalier soins de longue durée), de résidences pour personnes âgées et aussi dans des CHSLD privés non conventionnés.

On manque de préposés et d’infirmiers-infirmières. C’est pourquoi le PM en appelle autant aux médecins de famille qu’aux spécialistes. OUI, il leur demande de s’investir en remplissant des tâches qu’ils ne font pas habituellement, soit les tâches d’une infirmière.. Évidemment, ils seront rémunérés sous la forme de modalités de forfaits

Quant aux infirmiers et infirmières, on pourrait leur demander de remplir les fonctions d’un préposé aux bénéficiaires

Chaque année des médecins remplissent des missions humanitaires à l’étranger. Mais, aujourd’hui, a dit la ministre de la Santé, Mme McCann, la mission humanitaire est au Québec !

Sur les 2600 résidences à travers le Québec, 41 sont jugées critiques et sont sous surveillance.

Au Canada, les décès des aînés atteignent un peu plus de 50 % des cas tandis qu’au Québec, c’est 70 % des décès. C’est au Québec qu’on retrouve le pourcentage le plus élevé de décès de personnes âgées.

En tout, chez-nous, 2 262 cas ont été recensés dans 343 résidences. Sur les 487 décès au Québec, 305 proviennent de personnes de plus de 70 ans.

Le CHSLD privé Herron mis sous tutelle

Le cas du CHSLD Herron a fait réagir beaucoup de personnes depuis vendredi dernier. Depuis le 13 mars, 31 décès ont eu lieu, dont 21 cas probablement reliés au coronavirus. Le premier Ministre, François Legault, a parlé samedi de négligence. On aurait retrouvé des patients dans leurs excréments, couches pas changées, certains souffraient de la soif.

CHSLD privé non conventionné reçoit 150 patients. Les honoraires varient entre 3 000 $ et 10 000 $ par mois pour un patient.

Les dirigeants du CHSLD Herron nient leur responsabilité et accusent le ministère de la Santé et le CISSS de l’Ouest de la Ville. La résidence manquait de personnel. Sans doute ce point est-il véridique. Pourtant, étant donné le prix élevé des honoraires pour bénéficier d’une place dans cette résidence et de soins adéquats, il me semble que dans des cas graves qui mettent la vie des gens en danger, il est nécessaire d’embaucher des professionnels même à un prix supérieur à celui payé à un simple préposé, au moins tant que la situation n’est pas rétablie et qu’elle ne met pas en danger les patients.

Quoi qu’il en soit, trois enquêtes sont en cours. Une du coroner pour déterminer les causes et les circonstances des décès. Également, une enquête de la section des crimes majeurs du SPVM (Service police ville de Montréal), et une troisième du ministère de la Santé sur le fonctionnement et les ressources de la résidence. Le ministère reproche à la maison Herron d’avoir refusé de lui transmettre les dossiers confidentiels et médicaux des patients et d’avoir négligé de révéler la gravité de la situation des nombreux décès qui se sont produits à partir du 13 mars 2020. Le ministère n’aurait reçu les informations que le 9 avril.

Une faille dans l’application des critères pour protéger les aînés dans le cas du président du CHSLD Herron

Pour protéger les aînés, Québec impose depuis des années la vérification des antécédents criminels des employés et gestionnaires de foyers pour personnes âgées. Ce qui est tout à fait légitime.

Lorsqu’une personne a commis un crime jugé incompatible avec un travail auprès d’une clientèle vulnérable, soit auprès d’enfants, soit auprès de personnes malades et âgées, elle ne devrait pas être autorisée à œuvrer dans ce secteur. Rappelons qu’en 2011, la ministre pour les aînés, Marguerite Blais, avait jugé inacceptable qu’un ancien motard criminel travaille comme concierge dans une résidence privée pour personnes âgées.

Or, voici que le fondateur du CHSLD Herron, Samir Chowieri, président du groupe Katasa, un homme qui possède sept résidences pour personnes âgées au Québec, dont celle du centre Herron, a un passé douteux en termes d’éthique, d’honnêteté et de service humanitaire.

Voici une déclaration sous serment du parcours de Samir Chowieri rédigée par un enquêteur de la Gendarmerie Royale, David Wilson, en 1994 – un document dont a obtenu copie La Presse, et qui n’a jamais été testé devant les tribunaux.

« M. Chowieri est arrivé comme immigrant au Canada le 23 février 1972. Il disait être barbier et posséder 2 000 $. Dès la fin des années 1970, il était dans la ligne de mire de la police comme trafiquant de drogue.

En 1980, Interpol avait avisé la GRC que deux suspects arrêtés à la frontière de la Syrie et du Liban avec 14,4 kg de haschisch avaient déclaré être payés pour acheminer la drogue au Canada au nom de Chowieri.

Une enquête avait été amorcée et s’était soldée en 1981 par la saisie de 73 livres de haschisch et l’arrestation de Samir Chowieri, de son frère Elias, ainsi que d’un trafiquant qui travaillait pour eux. Samir, décrit comme le cerveau du complot, avait écopé de deux ans de prison. Son frère avait écopé de six mois et leur subalterne, de sept ans de pénitencier. »

Enfin, Samir Chowieri a un passé plutôt sombre sur le plan légal. Après avoir fait ses deux ans de prison, quelques dix-huit mois plus tard, il récidive encore une fois pour fraude, cette fois-ci pour une acquisition de 12,5 tonnes de fromage sans avoir jamais payé le fournisseur. Il a aussi fait face à des accusations de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale. Avec ses trois filles, il détient d’autres CHSLD privés et des complexes résidentiels à Ottawa, Sept-Iles, et dans l’Ouest de l’île de Montréal.

Si on exige des préposés aux bénéficiaires, des concierges et des employés dans les garderies un certificat de moralité et de non-criminalité, Vérification de l’absence d’empêchement, je trouve non seulement injuste mais disproportionné de permettre à des personnes de s’infiltrer dans des secteurs humains vulnérables sous prétexte qu’ils font partie du monde des affaires et qu’ils sont bien nantis sur le plan économique, même si les origines de cette richesse sont illégales.

Enfin, à tout le moins, cette situation du Coronavirus aura fait éclater les faiblesses de nos maisons d’hébergement pour personnes âgées. Il y a du ménage à faire dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres secteurs.