L’APRÈS ÉLECTION FÉDÉRALE

Plus personne nous parle

Des inégalités écrasantes?

Douze dollars l’heure

C’est suffisant?!?

La gauche en sort affaiblit

Et désorganisée!

Ont-ils été achetés?

Je me pose la question?

Et une Droite énergique,

Bien implantée

Dans tous les partis,

S’affirme effrontément.

On oublie le 1%.

On invente des valeurs

Québécoises et Canadiennes?

On subventionne les riches.

On s’attaque aux pauvres

Partout au pays

Par des évictions sauvages

Dans les logements

À prix modiques

Pour en faire

Des condos de luxes.

C’est toujours … légal!

John Mallette

Le Poète Prolétaire