MEURTRE PAR DÉCRET DANS LES PENSIONNATS POUR INDIENS (USA) DE 1820 À 1980

Dossier à relier à Meurtre Par Décret ► Le crime de Génocide au Canada de 1840 à 1996

Dossier que je tiens régulièrement à jour avec les billets ad hoc, sachant que vous pouvez retrouvez, sur ce blog, tous les billets traitant des Natifs, des peuples autochtones de tous les continents dans la catégorie PEUPLES PREMIERS.

Et comme le précise plus bas R71, c’est grâce à la ténacité de Kevin Annett et son énorme travail d’investigation depuis plus de 20 ans pour faire éclater la vérité. Annett est un véritable « lanceur d’alerte » mais surtout un chercheur de vérité. Vous pouvez sur ce blog grâce à Résistance71 qui a entièrement traduit son livre « Truth Teller’s Shield : A Manual for Whistle Blower & Hell Raisers » et en accord avec l’auteur car j’ai pu ainsi réaliser la version PDF {N°2} « Le Bouclier du Lanceur d’alerte » ; Lire, télécharger ou encore imprimer gratuitement cet indispensable ouvrage qui nous permettra de devenir, TOUTES et TOUS des « lanceurs d’alertes et des diseurs de vérité » car il ne suffit pas de chercher la vérité si nous n’en faisons rien, par peur de perdre notre petit confort bien illusoire qui disparaitra, de toute façon, avec la prochaine crise économique « manipulée » qui arrivera tôt ou tard… N’attendons pas qu’elle nous dépouille, nous laissant totalement démuni. N’attendons pas que les grilles totalitaire se referment sur nos tronches. Organisons-nous, dès maintenant, affutons notre conscience politique, nous les peuples, non pour déclencher une insurrection, mais un tsunami d’une révolution sociale qui emportera tout sur son passage… Car comme il est mentionné dans le bouclier du lanceur d’alerte de Kevin Annett : Un homme et la vérité font une majorité, Thomas Paine, 1778.

Un seul grain de sable peut enrayer la machine à nous tuer et quelques grains de sable à sa suite positionnés à des endroits stratégiques peuvent la stopper voire la faire imploser…

Comme le Poème de Percy Shelley, dans le livre de KA le dit en conclusion : Vous êtes nombreux, ils sont peu…

Je tiens à préciser que tous les PDF que j’ai réalisés et que vous trouverez dans cette page dédiée ► LES PDF DE JBL1960 ; sont en lecture, téléchargement et impression gratuits. La recherche de la vérité n’a pas de prix, et ici, comme chez R71 et quelques autres, je pense à la Revue Ballast par exemple, ou Contre-temps… Nous estimons que LA VÉRITÉ libèrera les peuples à tout jamais et que ce n’est pas monnayable !

▼

Résistance au colonialisme : La procédure d’enquête sur la disparition de dizaines de milliers d’enfants des pensionnats pour Indiens se lance à Yankland…