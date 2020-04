Nous ne cherchons pas à accroître la confusion, mais nous vous invitons à regarder toutes les options. À ce jour nous observons ceci : il aura fallu six mois, de novembre 2019 à avril 2020 pour que le virus du Covid-19 infecte 2 millions d’individus (cas avérés, dont plus de 1 million dans 7 pays sur 200), et le virus a tué 138000 personnes (dont 90 000 mortalités dans 7 pays sur 200) selon les statistiques compilées par l’OMS. https://fr.statista.com/statistiques/1091585/morts-infections-coronavirus-monde/

La population mondiale : au 1er janvier 2020, la planète héberge environ 7,7 milliards d’habitants. Le taux de croissance annuel (+,1,1%) reste élevé au regard de l’Histoire et conduit à une augmentation de 80 millions de personnes chaque année (soit près de 246 000 habitants par jour, résultat égal à la différence entre les 403 000 naissances et les 157 000 décès estimés par jour sur Terre, ce qui représente une hausse de 80 à 90 millions de personnes par année. https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_mondiale

C’est dans ce contexte démographique qu’il faut replacer cette soi-disant pandémie universel (sic), et voici que:

IMPORTANT/TEMOIGNAGES DE MÉDECINS : Le diagnostique du Covid-19 serait erroné – Les traitements seraient simples, peu coûteux et efficaces….Voilà qui ne plaira pas au grand capital pharmaceutique ni aux experts universitaires.

Pour les médecins, traitement du Docteur Paliard-Franco :

Professeur Sandro Giannini :

Urgentiste américain :