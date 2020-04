Les conséquences des mesures de soutien au capital en crise

Source : Le salon beige.

Les gouvernements occidentaux se sont jetés corps et âmes dans la présente guerre économique qui s’épand pire que le Covid-19. Ils multiplient les mesures fiscales, financières et monétaires de soutien au grand capital national. Des milliers de milliards de dollars seront injectés dans l’économie nationale et mondiale (2200 milliards de dollars aux USA seulement, autant en Allemagne, 120 milliards de dollars au Canada, autant en France…etc.). Prière de pas se réjouir camarades prolétaires. Le boomerang de la facture de ces cadeaux de grecs nous reviendra au visage sous peu comme l’explique cet article. Robert Bibeau. Éditeur https://www.les7duquebec.net