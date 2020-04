Après Covid-19 : le rebond économique ne sera pas en forme de V

Par Moon of Alabama

Au cours des quatre dernières semaines, 22 millions de travailleurs aux États-Unis ont déposé une demande d’assurance-chômage. Quelque 10 à 15 millions de travailleurs supplémentaires n’étaient pas éligibles mais ont également perdu leur emploi.

Michael Hudson extrapole à partir de là, dans une interview :

Ross : En fin de compte, où cela se terminera-t-il? Parce que si dans 12 semaines, les gens ne peuvent pas se permettre de revenir dans les normes sociales, ni dans l'économie, ni vivre et mettre du pain sur la table, où cela se terminera-t-il logiquement ?

Michael Hudson : Comme l'économie américaine ressemble à peu près à celle de la Grèce. Ce sera l'austérité. Il y a des gens qui n’auront pas d’emploi. Ils seront expulsés de leurs appartements. Ils auront épuisé leurs économies. Ils ne pourront pas payer leur dette de carte de crédit, ni leurs autres dettes, de sorte que les arriérés vont s'accumuler. Les banques seront coincées, mais Trump dit que même si nous ne pouvons pas sauver les gens, nous pouvons sauver les banques. La Réserve fédérale a suffisamment d'argent pour maintenir toutes les banques à flot, même si elles ne reçoivent pas leurs versements hypothécaires, même si elles ne sont pas en mesure de recouvrer leurs prêts. Les banques peuvent désormais compenser l’argent qu’elles n’obtiennent plus par leur activité normale, avec un énorme nouveau marché : prêter l’argent - donné par la Fed - à des capitaux privés et aux grandes entreprises pour racheter les petites entreprises en faillite. C’est une aubaine.

Une aubaine pour le 1%.

Mais les oligarques qui gouvernent les États-Unis ont probablement mal jaugé cette crise :

"Aux États-Unis. les actions sont évaluées avec l'hypothèse d'une reprise économique en forme de V beaucoup plus vive qu'ailleurs dans le monde, elles sont donc vulnérables dans le cas où l'hypothèse ne serait pas vérifiée, du fait que la sortie des confinements à l'échelle mondiale et aux États-Unis s’avérerait plus compliquée [que prévu]", a déclaré Edmund Shing, responsable de la stratégie mondiale des dérivés sur actions chez BNP Paribas SA.

Dans cette crise, la peau de l’ours ne peut être vendue avant qu’il ne soit tué. Or il n’est même pas sorti de sa tanière. La reprise ne sera pas en forme de V. L’économie ne se remettra pas en action dès la fin des confinements. Ce sera une longue tâche. L’économie américaine dépend toujours de la résilience des consommateurs. Mais avec plus de 30 millions de personnes sans emploi [20% de la population active], il y aura une énorme baisse de la demande par rapport à la situation avant la pandémie.

Il est également probable qu’il y aura plusieurs vagues de pandémie. Au cours de l’été, le nombre de cas diminuera probablement, mais il pourrait augmenter de nouveau à l’automne. Entre les deux, la pandémie atteindra lentement une plus grande partie de la population, mais surtout subrepticement en raison de nombreux cas asymptomatiques. Quand elle reviendra, ce sera d’une manière différente. Au cours de la première vague, les infections ont commencé d’abord à l’endroit A, puis à l’endroit B, puis à l’endroit C, en fonction du trafic et du schéma de contact. Mais la deuxième vague viendra probablement, comme elle l’a fait pendant la grippe espagnole, comme un grand tsunami qui frappera tous les endroits en même temps [à partir de virus dormants un peu partout]. Cela rendra plus difficile l’allocation des ressources.

Les pandémies sont, comme l’a souligné Nassim Taleb, et d’autres, des événements singuliers où les statistiques normales ne s’appliquent plus . Ce ne sont pas des courbes de distributions gaussiennes symétriques où la descente, à partir d’un nombre de cas élevé, a une forme similaire à la montée. La descente est en réalité beaucoup plus longue et correspond à un déclin très lent qui pourrait même inclure des éruptions supplémentaires.

Attendre un retour en V vers une économie normale dans ces circonstances est insensé.

Les conséquences politiques seront énormes. Une large demande publique pour davantage de politiques sociales entrera en conflit avec une oligarchie récalcitrante. Ce conflit peut-il être résolu dans le système américain actuel ?

Il y a quelques signes d’espoir. Les deux premiers vaccins développés en Chine sont maintenant dans leur première phase de tests humains et d’autres arrivent. Certains d’entre eux pourraient effectivement fonctionner. Un vaccin efficace pouvant être produit en masse signifierait que l’ours est sorti de sa tanière et que sa peau pourra – peut-être – se vendre.

Il y a aussi la curiosité que non seulement la plupart des enfants ne tombent pas malades du Covid-19 mais ne sont pas du tout infectés. Des recherches plus poussées sur le phénomène pourraient indiquer un mécanisme de protection éventuellement exploitable pour les adultes.

Du côté des mauvaises nouvelles, le magazine britannique The Economist a commencé à faire systématiquement un rapport sur les «décès cachés» de la pandémie et constate que tous les chiffres officiels sont gravement sous-estimés.

Traduit par jj, relu par Wayan pour le Saker Francophone