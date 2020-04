COVID-19 Le Président de Madagascar lance le nouveau médicament

Le président de la République Malgache est allé jusqu’au bout de ses révélations. Il a annoncé le nom du médicament contre le coronavirus (Covid-19).

Fin du suspense. Après avoir annoncé il y a une dizaine de jours l’existence d’un remède contre le coronavirus à Madagascar, le président de la République Andry Rajoelina a révélé hier le nom du médicament. Il s’agit du Covid-Organics, médicament à base d’artemisia produit par l’Institut de recherches appliquées (IMRA), du Professeur Albert RakotoRatsi­mamanga. Andry Rajoelina est donc le premier président de la République au monde à avoir osé officialiser l’artemisia alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le déconseille et qu’il est interdit dans plusieurs pays d’Europe (où se concentre les multinationales pharmaceutiques milliardaires).

L’artemisia a pourtant fait ses preuves en Chine d’abord et partout en Afrique dans le traitement du paludisme qui tue cinq cent mille personnes chaque année dont la plupart des enfants, dans l’indifférence totale du monde occidental. Selon le président Rajoelina, le Covid-Organics est le fruit de longues recherches et du travail acharné des chercheurs de l’IMRA et des scientifiques étrangers. L’IMRA fait des recherches sur l’artemisia qu’il a introduit à Mada­gascar dans les années 60. L’IMRA a d’ailleurs une notoriété internationale reconnue pour avoir produit des médicaments ayant des références internationales comme le Madeglucyl pour traiter le diabète ou le Madecassol. Le Covid-Organics est donc un médicament produit dans les normes scientifiques et médicales requises.

PRÉVENTIF ET CURATIF

« Les malades traités avec le Covid-Organics ont été guéris », a révélé le Président pour attester son efficacité. Le fait que jusqu’à maintenant aucun décès n’a été enregistré à Madagascar et que trente-neuf malades ont été guéris prouvent que le Covid-Organics réagit bien au virus. Des malades en détresse respiratoire ont été tirés d’affaires et sont déjà sortis de l’hôpital.

En passant, le Président s’est insurgé contre la mentalité de certaines personnes qui n’ont pas confiance en leurs dirigeants ni en leurs chercheurs.

Le Covid-Organics sera lancé de manière officielle ce jour et sera administré aux élèves qui reprendront bientôt le chemin de l’école. C’est à la fois un préventif en renforçant le système immunitaire et un remède en soignant les malades du coronavirus.

Voilà une nouvelle qui va chambouler l’ordre établi dans le monde médical. Comme l’avait souligné le Président, le Covid-Organics pourrait mettre Madagascar au-devant de la scène internationale. Il va même bousculer beaucoup de choses quand on sait l’enjeu financier qui sera mis en cause par l’entrée en jeu de l’artemisia. Mais il est difficile pour beaucoup de pays de ne pas reconnaître son efficacité si Madagascar sort sans casse de la pandémie. D’ailleurs des chercheurs allemands ont admis également l’efficience de l’artemisia contre le coronavirus.

Mais des coups bas sont à prévoir. C’est ainsi que le président de la République a lancé un appel à la solidarité et à la collaboration des citoyens pour protéger les acquis des recherches. C’est grâce à cette découverte qu’on a plus ou moins réussi à maîtriser l’épidémie et qui permet de procéder à un déconfinement progressif à partir de cette semaine.

Pour asseoir la crédibilité du Covid-Organics sur le plan international, Andry Rajoelina a annoncé le début des essais cliniques dans des laboratoires étrangers cette semaine. Rien n’est donc laissé au hasard, rien n’est dû au hasard, surtout pas les guérisons.

Pour plus ample information : https://www.financialafrik.com/2020/04/20/madagascar-les-promesses-du-covid-organics/

http://www.ipreunion.com/sports/reportage/2020/04/20/des-essais-encourageants-selon-le-president-covid-19-lancement-officiellement-d-un-traitement-a-base-de-plantes-a-madagascar,117828.html