Le confinement nous offre une opportunité inespérée

Il n’y a pas de complot en vue… business as usual

Aujourd’hui, nous ne ferons pas plaisir aux comploteurs ni aux complotistes. Une mauvaise habitude, dont il faut se départir, est de toujours penser que des impénitents rôdent de par le monde et tente de détruire l’humanité par méchanceté — mégalomanie — pour le profit (!) Si ces gens cherchent le profit, ils ne doivent pas chercher à détruire les moyens de produire le profit.

Le mode de production capitaliste nous assigne à chacun, et il assigne aux ploutocrates comme aux autres, une position sociale, peu importe, le nom du tartempion qui occupe cette position. Et, à cette position, est attachée une fonction, des tâches et des pouvoirs. Ainsi, pour nous, esclaves salariés aliénés, la tâche est énorme, le salaire de misère, et les pouvoirs inexistants.

Ainsi sous la présente pandémie (sic), l’objet du confinement ne peut être la volonté machiavélique des ploutocrates de détruire une partie des moyens de production, une portion du capital, et de terrasser l’économie. Cependant, mécaniquement, inexorablement, le confinement massif des travailleurs, seuls producteurs de valeurs, aura pour effet pervers et systémique de mettre le capital à l’arrêt et d’anémier les profits, interpellant les ploutocrates dont la mission est justement de valoriser le capital et d’accumuler le profit.

La fonction des ploutocrates est d’accumuler le capital, et, si la chose est possible, à la faveur d’une crise inévitable, de grossir son pactole — pas par mégalomanie — mais parce que la loi du marché et de la concurrence le contraint de le faire, et à travers ce mécanisme de course aux profits de relancer la machine de capitalisation si elle venait à s’effondrer malgré leurs efforts pour la maintenir.

La fonction d’un intellectuel comme Henry Kissinger, dont nous parlions dans notre dernier éditorial https://les7duquebec.net/archives/254133, est de modéliser ce processus mécanique inéluctable de crise, contre-crise et reprise et de l’expliquer à ses amis ploutocrates afin de leur rappeler quelle est leur assignation et comment s’acquitter de leur fonction malgré les pires conditions.

Vous croyez qu’ultimement cette soi-disant pandémie et ce confinement stressant et débilitant, vous auront oublié, vous les salariés ? Ne vous réjouissez pas trop vite, chers prolétaires. Dans la phase 1 de ce scénario macabre qui se déroule en trois actes : crise économique — confinement et destruction des moyens de production — reprise économique en V ou en U (1), vous avez été enfermé, confiné à résidence, saquée, surveillée, espionnée, traquée, verbalisée, harcelée, matraquée, affamée, mais à tout bien considérer tout ceci n’était rien en comparaison des moustachus dans les tranchées pendant la Première Guerre Mondiale, massacrée par centaines de milliers. Ainsi, le prolétaire pense s’en tirer à bon compte cette fois-ci (?) Que nenni!

Mais vous oubliez qu’une phase 2 suivra : je l’esquisse à peine à la fin de mon dernier papier : https://les7duquebec.net/archives/254133 … Vous avez cru que ces subventions, allocations, prestations, assignations étaient des dons accordées par l’État fétiche vandalisé ? Détrompez-vous ! C’était de l’argent de Monopoly emprunté aux banquiers qui viendront réclamer leurs dividendes.

Alors dehors les ouvriers, fini les finasseries, et au boulot les damnés, pour ceux qui auront la chance d’en trouver un job on anticipe 30% à 40% de chômage, 33 millions de chômeurs rien qu’aux États-Unis (2) et 10 millions au Canada — petit salaire — rétrécissement du pouvoir d’achat — hyperinflation — dévaluation des monnaies — expropriation des épargnes et des fonds de pension quand ils n’auront pas été laminés sur les marchés boursiers — loyers et hypothèques auront doubler — tous deviendront écolos malgré eux –, tous voudront leur jardin faute de pain, s’il reste du terrain, à New York City, Paris ou Montréal ce n’est pas certain — tous en métro bondé pour ceux capables de se le payer, l’auto sera réservée au plouk des beaux quartiers —. Tout ceci sous une possible pandémie mortelle — une véritable cette fois — lancée par la puissance capitaliste déclinante — désespérée de se voir éjectée du marché — face à la puissance capitaliste montante… Apocalypse Now! « La mère de toutes les récessions », nous prévient-on (3). Nous ne sommes qu’au premier acte de cette tragicomédie en trois actes, et qui s’étalera sur une décennie.

Que faire alors ?

Faut-il s’interroger à propos de l’origine asiatique du Covid-19 ? Faut-il chercher un bouc émissaire : Macron, Trump, Xi Jin Ping. Merkel ou Trudeau ? Assurément non ! S’il était aussi facile de se sortir de ces crises économiques endémiques que de voter pour un nouveau «looser», on le saurait depuis longtemps, puisque nous sommes invités à voter futilement depuis des décennies. Il faut cesser de s’appuyer sur l’État fétiche des riches. Il faut le déconstruire et ainsi désarmer les ploutocrates, abolir leur assignation et détruire leur fonction. Après ceci, tout un monde sera à construire, non pas un pseudo Nouvel ordre mondial fondé sur les mêmes lois du capital…mais un Nouveau Monde sans capital.

