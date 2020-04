Après le confinement, l’économie de guerre, voilà l’objectif

Par Nuevo Curso. Traduction

Ce matin, nous avons commencé la journée avec des nouvelles d’escarmouches navales dans le Golfe entre des garde-côtes iraniens et des navires de l’US Navy . Le cessez-le-feu général réclamé par l’ONU dans toutes les guerres en raison de la propagation de l’épidémie de Covid-19 n’a jamais complètement fonctionné, mais il fonctionne de moins en moins. La pandémie accélère également les tendances bellicistes et nous laissera un héritage sinistre: une restructuration de la production mondiale qui prépare les économies de guerre.

Hier, la Russie a mobilisé des troupes mercenaires syriennes en Libye pour renforcer l’assaut sur Tripoli et testé de nouvelles armes antisatellites.

L’armée birmane a intensifié cette semaine son offensive contre les provinces rohingyas et les images de réfugiés morts et à la dérive essayant de fuir en Malaisie faisaient le tour du monde … en pages intérieures.

Le croisement entre les charges et la Chine aux États – Unis en raison de l’augmentation de la violence de tous les jours et servir le régime chinois à canaliser la colère et de la frustration par le nationalisme de plus en plus xénophobe et militariste.

Ce n’est pas seulement de la propagande commerciale de guerre. Au cours des derniers mois, les États-Unis ont accru la pression militaire dans la mer de Chine méridionale et la Chine a été engagée dans des conflits aériens avec des « armées étrangères » . Des escarmouches, souvent déguisées en conflits entre pêcheurs ont déjà laissé des traces et des bateaux de pêche coulés.

Mais le plus important de ce qui se passe sur le terrain de guerre n’a pas à voir avec les troupes, les armes et les conflits ouverts. La renationalisation des chaînes de production que nous avons désignée comme horizon proche est déjà un consensus mondial : la pression pour la concentration du capital au sein de chaque Etat est le sujet de prédilection de la presse économique ces dernières semaines; et ne parlons même pas de la militarisation et du contrôle de la vie civile liés à l’enfermement et au contrôle de la pandémie.

L’Allemagne a concentré sa stratégie de confinement sur le manque de contrôle dans l’ application qui sert à retracer les relations sociales et les contacts de ses citoyens . D’autres pays tentent de mettre en œuvre des systèmes similaires, bien que dans certains pays comme le Portugal, ils doivent revenir en arrière momentanément pour entrer en collision avec leurs propres lois. Là où le capital national n’est pas capable de tant de sophistications, la répression est revenue à l’ordre du jour. Au Nigéria, le nombre de personnes tuées par les forces de sécurité pour non-respect des restrictions est supérieur au nombre de personnes tuées par la maladie.

En d’autres termes, la réorganisation sociale et productive précipitée par la crise de Covid jette les bases d’une économie de guerre .