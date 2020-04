Coronavirus – Beaucoup moins de morts que prévu en France

http://mai68.org/spip2/spip.php?article5855

Même la télé est obligée de reconnaître qu’il y a globalement moins de morts cette année que précédemment – vidéo 31’’ :



En mars 2020, il y a 57 000 morts

En mars 2018, il y a 58 000 morts

Enregistré sur France 2 le 15 avril 2020 après 20 heures

Cliquer ici pour télécharger la vidéo version courte

Raoult disait justement depuis longtemps qu’il n’y aurait pas plus de morts que d’habitude, qu’il n’y avait pas de quoi s’affoler, et que le confinement était d’une stupidité moyenâgeuse :

Macron SEMBLE essayer de récupérer

L’excellente réputation de Raoult !

Enregistré sur France 2 le 15 avril 2020 après 20 heures

Cliquer ici pour télécharger la vidéo version longue – 5’34

Note de do : Cette émission de France 2 mérite quelques commentaires négatifs.

Vous pouvez voir qu’il ment, celui qui dit que l’hémisphère sud est touchée par le covid-19.

Voici en effet une carte du coronavirus établie le 6 avril 2020, pour vérifier que le coronavirus n’a presque pas touché l’hémisphère sud où c’était l’été pendant qu’en France c’était l’hiver :

Cliquer sur l’image pour l’agrandir

Il faudrait aussi savoir, si la médecine est une profession libérale, ou si c’est l’État qui décide comment on doit soigner les gens. À noter que la chloroquine est quasiment interdite par l’État depuis juste avant la pandémie de covid-19.

Quand à la personne qui veut un test sérologique pour savoir s’il a développé des anticorps au coronavirus, « on » s’en fout complètement, il peut aller se faire voir ; car, apparemment, il n’est qu’un numéro. Donc rien à foutre de lui !

Au début de la vidéo, ils disent que Raoult a tort de dire que l’épidémie s’éteint à Marseille

Ils se basent sur deux schémas, le premier, donné par Raoult, montre que le nombre de cas de contaminés au coronavirus est en forte baisse :



Cliquer sur l’image pour l’agrandir

Le second schéma, qui indique le nombre de personnes qui arrivent en soin intensifs, est fourni par les contradicteurs de Raoult :



Cliquer sur l’image pour l’agrandir

Ses contradicteurs disent que Raoult ne tient compte que des gens testés avec le coronavirus, ce qui ne serait, parait-il, pas valable parce que trop « subjectif ».

Ils disent que ce qui compte vraiment, c’est le nombre de gens qui arrivent en soin intensif. Comme si tous les gens qui arrivent en soin intensifs y étaient arrivés à cause du coronavirus ! Et, ils comptabilisent effectivement comme morts du coronavirus tout un tas de gens morts en fait d’AVC, de crise cardiaque, de cancer, etc. Ils essaient vraiment de faire croire que ces personnes sont mortes du coronavirus même si c’est faux, comme le prouve l’article dont le lien est ci-dessous :

Tandis que Raoult, lui, en testant les gens, ne tient vraiment compte que de ceux qui ont effectivement contracté le coronavirus. Et, même si c’est « subjectif » (un peu), les statistiques globales qu’il obtient restent forcément valables : l’épidémie due au coronavirus s’éteint, comme ses graphiques le montrent.

Au passage, on notera la subtilité de la propagande télévisée.

Macron sait qu’il est très mal vu en ce moment. Donc, dans la tête des gens, s’il dit que Raoult a raison, c’est qu’il a tort ! Et, la télé, tout en donnant tort à Macron, fait plaisir aux gens tout en passant ainsi pour objective, ce qui est évidemment faux.

N’empêche que j’aimerais pas être à la place de Macron, obligé de dire du bien de quelqu’un pour qu’on en pense du mal doit être assez difficile à vivre.

Mais, Macron n’est qu’un homme de main, il doit obéir à ses maîtres, il est en particulier au service des trusts pharmaceutiques qui veulent vendre des médicaments très chers qui ne marchent pas sur le coronavirus, alors que les médicaments très peu chers de Raoult fonctionnent, comme le montre cette courte vidéo rigolote :

Il faut à tout prix qu’en annonçant la fin de l’épidémie Raoult ait tort pour deux raisons : tout d’abord il faut encore maintenir le confinement pour éviter les manifs de Gilets jaunes, les manif contre la destruction des retraites etc. enfin, il faut que les trusts pharmaceutique aient le temps de tester leurs médicaments très chers et leur futur vaccin qui va leur rapporter plein de fric.

Coronavirus – Malgré le covid-19, la mortalité de cet hiver est bien moindre qu’en 2017 (vidéo 11’52 avec Raoult le 14 avril 2020)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article5815

Voici deux images extraites de cette vidéo :

Cliquer sur une image pour l’agrandir

Conclusion : « On » nous prend pour des cons ! au total, il y a moins de morts que l’an dernier, et le pouvoir a bel et bien fait un coup d’État au niveau mondial avec son confinement. Un coup d’État mondial bien pire que celui du 11 septembre 2001 ; car, le 12 septembre, on se faisait encore la bise sans se poser de question. Qu’en sera-t-il après que le corona aura cessé de faire peur ? et, d’ailleurs, cessera-t-il un jour de faire peur ?

Bien à vous,

do

