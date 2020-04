La Pandémie de Papier

Sur Radio Québec.

Le webjournal de Radio Québec enquête pour savoir comment les autorités gouvernementales du Québec, du Canada et de l’OMS « confectionnent » les statistiques relatives au Covid-19 dont les médias nous matraquent les oreilles depuis deux mois. Descente aux enfers de la comptabilité créative à propos de la mortalité invisible et rendue terrifiante. Il s’agit d’un terrorisme pratiqué contre la population dans le but de justifier et faire accepter le confinement par des millions de gens innocents, en bonne santé et tétanisés. Pire, la falsification des statistiques visent particulièrement à justifier la terrible récession économique qui résultera – non pas du Covid-19 – une grippe banale – mais de la paralysie de l’économie canadienne et mondiale qui elle fera des dizaines de millions de victimes dans le monde entier.