Raoult balance tout – le Covid-19 est une grippe comme une autre

Sur Vive la Révolution.

À la radio et à la télé, depuis deux ou trois jours ils essaient de « prouver » l’efficacité du confinement, qui était sérieusement remis en question. Mais, déjà, ils ne peuvent rien contre l’exemple de la Suède qui, sans confinement, a proportionnellement bien moins de morts que la France. Hier, nous avons eu droit à un grand discours de je ne sais qui, se prenant pour je ne sais quoi, qui nous a dit que la mortalité générale en France pour l’hiver 2020 avait augmenté de 17% par rapport à l’an dernier!

De toute façon, celles et ceux qui ont un tout petit peu de mémoire se souviennent qu’il n’y a pas si longtemps, France 2 nous avait avoué qu’il y avait eu moins de morts en mars 2020 qu’en mars 2018 ! En fait, c’est Didier Raoult qui le tout premier a fait la comparaison, en France, entre les mortalités générales des diverses années. Il a même déploré que le gouvernement ne voulait pas en faire autant. Le gouvernement ne voulait pas le faire parce que tout le monde aurait vu qu’il mentait, en disant que le coronavirus allait tuer tout le monde comme la peste.

Comme les vidéos de Raoult ont énormément de succès, les gens du pouvoir n’ont pas pu faire autrement que lui donner raison en parlant eux aussi de mortalité générale. Mais, et c’est un comble, ils ont dû mentir sur les chiffres pour ne pas passer pour des menteurs ; car, en fait, le coronavirus ne tue pas plus que la grippe comme le démontre les tableaux et graphiques ci-dessous.