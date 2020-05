LE COMPLOT

Voici un poème que j’ai écrit en l’an 2000 quand j’étais en profonde dépression (un confinement intérieur).

QUE DIRE DU SILENCE

Le silence de l’été m’effraie

Mais celui de l’hiver passe inaperçu

Comme un blanc de mémoire

Car rien ne transparait

Pourtant tout est toujours là ?

Le mutisme de ma poitrine m’effraie

C’est comme si je n’existais plus

Je me palpe partout à la fois

Pour percevoir mon existence

Mais le souffle de vie est intrinsèque !

Le calme de ma maison m’effraie

L’absence d’agitation signifie solitude

Même la radio inspire le désespoir

Rien ne me distrait

Mais la peur s’accentue

Le musellement de ma bouche m’effraie

Mes paroles ne représentent plus rien

Comme un perroquet dans une cage

Aucune vivacité d’esprit!

Mais où est passé ma raison?

Dans l’écoulement stérile

De ma vie quotidienne

Ou on s’exprime par…

La consommation.

Partout dans le monde les militants on crie au COMPLOT! Des militants de Droite et de… Gauche?

Rarement, on a vu ces deux extrêmes du même bord de la clôture? Quelque chose à changée? La Droite, avec le président Trump en tête, hurle qu’il faut repartir l’économie. Au diable les vies happées par la Corona Virus car il va y avoir plus de vies perdus si l’économie stagne en devenant une pandémie de dépressions.

Et comme d’habitude, la Gauche n’a pas de leader assez fort pour affronter la crise et donner l’heure juste. Dommage ! Voilà le moment de prendre en main une situation qui stagne. Vers qui tourner, Greta ? Pourquoi pas? Se réconcilier avec la Terre.

Aux USA, la Droite manifeste armée et sans entrave. La Gauche, par contre, qui manifeste sans armes sont matraqués et arrêtés. Oui, il y a une différence.

Le SOPHISME : Un argument, un raisonnement faux malgré une apparence de vérité.

Vous les entendez et les lisez dans nos médias populaires à journée longue, ces philosophes populistes, nous endormir et nous faire peur avec leur rhétoriques homogènes comme si (TOUT LE MONDE?) sanctionnait cette authenticité? Méfiez-vous! La vérité se trouve là dehors, entre l’érable et le sapin.

Oui, il y a COMPLOT. Je martèle ce même message depuis déjà plus de cinquante ans. Au début, c’était la pensée de Carl Marx : L’ennemie de la classe ouvrière c’était La Bourgeoisie qui avait le CONTRÔLE des moyens de production, les partis politiques, les médias, etc. Et en 1940, George Orwell nous introduisait à Big Brother. Et en 2010 Stéphane Hessel, nous présentait le 1%.

« Le Manifeste du Parti Communiste » de Carl Marx (classé au patrimoine mondial de l’UNESCO), avec ses 500 millions d’exemplaires écoulés, se place même au quatrième rang des livres vendus de tous les temps. Ça parle COMPLOT!

Ici, en Outaouais, on a frôlé la pandémie, il y a trois ans. Oui, ici il y avait une grosse industrie d’élevage de chevreuils domestique. Évidemment, vu le manque de surveillance, il y a eu une épidémie, une variante de la maladie de la vache folle. Il a fallu tuer tous ces cerfs, des milliers ! Ensuite, on s’en est pris aux chevreuils sauvages au nombre de 3000 par années, au cas où? Le gouvernement québécois a fait venir des tireurs d’élites des États Unies pour faire ce sale boulot.

Naturellement, on se sentait en sécurité après cette action… humanitaire? Mais il faut toujours s’interroger sur ces bonnes intentions gouvernementales qui savent créer un optimisme coutumier. Avec raison, encore une fois, car quel a été notre surprise d’apprendre que ces énormes terres dans une nature euphorique (mais pas encore décontaminés) vont servir maintenant à l’élevage de bœuf? Il me semble, qu’on aime courir après le trouble, nous, les humains. La piastre avant tout!

John Mallette

Le Poète Prolétaire