Le coronavirus et la crise économique

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6030

Bonjour à toutes et à tous,

Soit la crise économique est provoquée par la « pandémie », soit elle devait avoir lieu même sans la « pandémie ». L’histoire départagera.

Si la crise économique touche aussi vite, et autant, les pays sans confinement que les pays avec confinement, c’est que la crise économique devait avoir lieu même sans « pandémie », et que le spectacle de la pandémie sert à camoufler, à justifier, à expliquer la crise. Pour faire croire que ce n’est pas une crise systémique.

Mais, si la crise touche d’abord et prioritairement les pays avec confinement, et que les pays sans confinement ne font qu’en subir les contre-coups ; c’est que la crise aura été créée volontairement par le spectacle de la pandémie et son confinement.

Un indice peut probablement déjà donner le résultat par avance de cette expérience historique : la crise touche l’économie réelle à cause du confinement ; donc, les pays sans confinement n’en auront que le contre-coup un peu plus tard.

Si tel est bien le cas, les spéculateurs de la haute finance, qui auront volontairement créé cette crise économique, se seront dans un premier temps enrichis en jouant à la baisse ; et, dans un deuxième temps, se seront emparés à très bas prix de la plupart des entreprises capitalistes qu’ils ne possédaient pas encore en jouant à la hausse.

Bien à vous,

do

3 mai 2020

http://mai68.org/spip2

Ce qu’il faudrait, c’est faire l’état des lieux de la lutte de classe par pays, juste avant le coronavirus. En effet, il faudrait voir si ce ne serait pas, par hasard, surtout dans les pays où la lutte de classe était la plus aigüe qu’il y a eu confinement. La lutte de classe éclaire souvent bien des choses qui, sinon, seraient mystérieuses.

Pour la France c’est clair, avec les Gilets Jaunes, la lutte contre la destruction des retraites… ET la défaite lamentable de Macron aux municipales qui nous a valu un confinement des plus durs dès le lendemain ; alors que, sinon, c’est sûr qu’il n’y avait pas confinement pour pouvoir faire le second tour !