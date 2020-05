Covid-19 : confinement ou pas ? Des chiffres

Par Bernard Antoine Rouffaer − Source Orbis Terrae

La grande question qui taraude tous ceux qui tiennent entre leurs mains le destin sanitaire et économique de l’Occident, est bien celle-ci : le confinement sert-il à quelque chose ?

Car le confinement des populations, et donc la mise en sommeil de groupes industriels entiers, l’euthanasie d’innombrables PME, aura une série de coûts humains, politiques et sécuritaires difficiles à supporter. Cela en aura-t-il valu la peine ? Le confinement a-t-il permis de sauver des vies ? Ces vies sauvées sont-elles identifiables, quantifiable ?



Voyons ce que nous disent les chiffres. Comparons la population de certains pays européens, ou voisins de l’Europe, le nombre de morts causés par le Covid-19, puis faisons un ratio « mort du Covid-19 par million d’habitants ».

Les chiffres de population sont ceux de l’INED pour 2019, ceux des victimes de la Covid-19 viennent de la John Hopkins University au 29 avril 2020. Les sources sont indiquées au bas de cette page.

Allemagne : 83 millions d’habitants et 6 314 morts

France : 67 millions d’habitants et 23 660 morts

Italie : 60,3 millions d’habitants et 27 359 morts

Espagne : 46,9 millions d’habitants et 23 822 morts

Pays-Bas : 17,2 millions d’habitants et 4 711 morts

Belgique : 11,4 millions d’habitants et 7 501 morts

Suède : 10,2 millions d’habitants et 2 462 morts

Suisse : 8,5 millions d’habitants et 1 699 morts

Israël : 8,5 millions d’habitants et 212 morts

Danemark : 5,8 millions d’habitants et 443 morts

Finlande : 5,5 millions d’habitants et 199 morts

Ce qui donne les ratios « nombre de victimes du Covid-19 par million d’habitants » suivants :

Belgique : 657

Espagne : 507

Italie : 453

France : 353

Pays-Bas : 273

Suède : 241

Suisse : 199

Danemark : 76

Allemagne : 76

Finlande : 36

Israël : 24

On voit ici que les pays n’ayant appliqué que peu ou pas le confinement des populations, comme les Pays-Bas, la Suède ou la Suisse, ont un bilan voisin ou meilleur que des pays qui ont, eux pratiqué un confinement strict, comme l’Espagne, l’Italie, la Belgique ou la France.

Quand la poussière qui recouvre ce champ de bataille sera retombée et que les esprits auront refroidi, il faudra se pencher sérieusement sur les multiples causes de ces différences de résultat, comme l’âge moyen des populations, les pratiques sociales, l’état des hôpitaux, l’usage de certains traitements, les méthodes de comptage des victimes, l’équipement en gel ou masques, le climat, les conditions météorologiques, les niveaux de pollution, les conséquences des blocages administratifs, la massification des tests de dépistage, la plus ou moins grande confusion opérationnelle des administrations encadrant le secteur de la santé, la plus ou moins grande mobilisation industrielle, le niveau de discipline des citoyens, les modes d’habitat, la plus ou moins grande prévoyance des autorités, etc.

Ceci dit, il ressort des chiffres présentés que le confinement est bien ce qu’il semble être : une manœuvre de la dernière chance pour des autorités imprévoyantes et sans moyen, un dernier recours hasardeux.

Bernard Antoine Rouffaer

