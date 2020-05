L’élection de novembre 2019 sur Hong-King prouva ce que tous les évolués de la Terre savaient déjà, l’argent gagne presque tout le temps.

L’élection n’avait rien à voir avec démocratie et liberté comme nous le martelaient nos médias. Mais plutôt entre le capitalisme sauvage et inhumain de l’Ouest et le capitalisme d’état plus civilisé et égalitaire des Chinois. Deux dictatures qui s’affrontent pour aller chercher ce qui vous reste dans vos poches.

La CIA et MI5 était là en masse pour intervenir dans un débat énergique contre un régime chinois en pleine croissance. La preuve? Regardez autour de vous tous ces touristes Chinois qui envahissent nos cites touristiques. C’est la classe moyenne montante, alors que la nôtre diminue à une allure inquiétante. Quand la MAJORITÉ des travailleurs syndiqués québécois gagnent moins de quinze dollars de l’heure, il y a un problème !?!

Et que dire de tous ces investisseurs chinois qui achètent des immeubles ici au Canada. Ils ont les moyens, alors que NOUS, on n’est même plus capable de payer les taxes!

John Mallette

Le Poète Prolétaire