LA RACE PARFAITE ! PAR MOHAWK NATION NEWS ET JE RAJOUTE MON GRAIN DE SEL…

Les mots sont une arme non létale !

Quoique…

Soyez résolus de ne servir plus et vous serez libres !

Et pourtant ce tyran, seul, il n’est pas besoin de le combattre, ni même de s’en défendre ; Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s’agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner.

Étienne de la Boétie – Extrait du Discours de la servitude volontaire, version PDF Écrit en 1576, en français, par Étienne de la Boétie à l’âge de 17/18 ans



Servir c’est accepter et nous, nous refusons l’un comme l’autre…

▼

Résistance au colonialisme : Yankland, pays du goulag levant… Un faux peuple pour un empire de l’usurpation, du vol et du génocide… (Mohawk Nation News)

La race parfaite !

Mohawk Nation News | 24 juillet 2017 | URL de l’article original ► http://mohawknationnews.com/blog/2017/07/23/the-perfect-race/



Traduit de l’anglais par Résistance 71



Les États-Unis n’ont jamais été grands. Les envahisseurs sont venus des rues d’Europe, de l’esclavage, des prisons, des orphelinats, de la prostitution, les enfants du travail dans les fermes, afin de venir peupler les colonies. L’inceste fut un programme pour faire augmenter leur population.

Les femmes étaient des femmes simples ou des domestiques envoyées dans les villes pour peupler l’Ouest. Maintenant, la race blanche a le plus bas taux de fécondité au monde. Sa population est en déclin.

Les oligarques les conditionnent à devenir des esclaves gobant les mouches au travers de leurs institutions “éducatives”.

Ils vivent dans une société non viable très éloignée du monde naturel qu’ils trouvèrent pourtant lorsqu’ils arrivèrent sur l’Île de la Grande Tortue. Ils empoisonnèrent l’air, l’eau, la terre, l’environnement et toute la vie naturelle. Le génocide fut le moyen utilisé pour se débarrasser de nous, les peuples autochtones.

“Il est au-delà de toute possibilité que les Indiens puissent avoir l’impression qu’il y ait eu une conspiration pour l’élimination de leur race par ce moyen [celui de la stérilisation].” (“An Act of Genocide, Colonization & Sterilization of Aboriginal Women”, p. 49. Karen Stote 1937.) [NdJBL : voir en fin d’article]

La Finlande, le Canada et les États-Unis ont le plus haut taux de maladie d’Alzheimer au monde, suivis par les populations européennes de la Suède, de la Suisse, de la Norvège, du Danemark, de la Hollande, de la Belgique, de l’Espagne, du Royaume-Uni, de la France, d’Israël, de l’Irlande, de l’Italie, du Luxembourg et de l’Allemagne.

Les monstres politico-financiers psychopathes ont mis en place la grande pieuvre globale de la guerre, de l’armée, du gouvernement, des fraudes bancaires, des médias, de l’état profond, du terrorisme faux-drapeau, de la propagande de guerre et des machines de lavage de cerveau que sont la religion et l’éducation (étatique).

Quand 10% de la population va se réveiller de cette torpeur institutionnalisée, alors les autres 90% suivront. [NdJBL : Théorie du 100ème singe ou la solution à 10% par Mohawk Nation News en Octobre 2015 – Traduction R71]

L’empire a brisé notre système de paix. Les immigrants furent partie intégrante de l’attaque qui fut menée sur nous.

Ce faux peuple n’a aucune base, aucun fondation naturelle sur notre terre. Ils se sont appropriés nos histoires, nous ont assassiné et ont intégré tout cela dans leur culture. Nous fûmes diabolisés dans les médias par Hollywood.

Nos histoires ancestrales sont fondées sur la nature en toute compréhension scientifique.

Ils ont évolué depuis un environnement mauvais et macabre. Ils changent leurs visages, leurs coiffures, leurs corps (transgenre) et ils ne savent pas du tout qui ils sont.

[…]

Ils votent pour que leur système artificiel continue.

~~~~~►◄~~~~~

NdJBL : Page 13 de la version PDF {N°1} de l’essentiel du Contre-rapport Meurtre Par Décret – Le crime de génocide au Canada, en français : À la fois les gouvernement canadien et américain travaillèrent d’arrache-pied pour faire réviser la définition originale de Lemkin afin de se protéger eux-mêmes de toute inculpation quant à leurs propres crimes de guerre domestiques. Ils accomplirent cela principalement en insérant la phrase suivante dans la version écrite de la définition du génocide : « Le génocide veut dire l’intention de détruire en totalité ou en partie, tout groupe nation, ethnique, racial ou religieux »…

Pages 17 & 18 : L’imposition de mesures contraceptives et de stérilisation : Il n’y a pas d’acte ni d’intention plus clairs de génocide que de tenter d’arrêter la procréation d’un groupe humain cible en empêchant à la fois la conception (par voie de stérilisation forcée) et les naissances (par voie d’avortement forcé), mais aussi en euthanasiant les nouveaux-nés. L’existence de lois pour légitimer ces crimes et pour permettre la stérilisation involontaire d’un groupe spécifique confirme l’intention d’un gouvernement et d’une nation d’éliminer ce groupe. Le Canada a passé ce type de lois entre 1929 et 1933, lois qui ciblèrent les Indiens et les métis.

Stérilisations : Les stérilisation intrusives, radiologiques et chimiques des enfants des pensionnats pour Indiens commencèrent après le passage de lois sur la stérilisation sexuelle en Colombie Britannique et en Alberta entre 1929 et 1933, continuant jusqu’à ce jour.

MEURTRE PAR DÉCRET dans les pensionnats pour Indiens au Canada de 1840 à 1996 ► Dossier régulièrement tenu à jour sur ce blog ► Meurtre Par Décret

MEURTRE PAR DÉCRET dans les pensionnats pour Indiens aux USA de 1820 à 1980 ► Ouverture d’une procédure d’enquête sur le modèle Canadien ► MEURTRE PAR DÉCRET dans les Pensionnats pour Indiens (USA) de 1820 à 1980

►◄

Parce que le PLAN, a toujours été que les femmes indigènes cessent de procréer ;

Déclaration de Robert Mc Namara en 1996, devant la presse française ; On doit prendre des mesures draconiennes pour la réduction démographique contre la volonté de certaines populations. Réduire le taux de natalité s’est avéré quasiment impossible. On doit dès lors augmenter le taux de mortalité. Comment ? Par des moyens naturels : la famine et la maladie. {Et à la page 49 du PDF}

Tous les billets dans la catégorie PEUPLES PREMIERS en rapport ou en lien avec les peuples autochtones de tous les continents ET le fléau de l’humanité : le Colonialisme et ce par quoi il arrive : l’État contre quoi nous luttons et résistons ICI & MAINTENANT !

C’est cette race parfaite qui commémore chaque année sa fierté, son courage d’avoir tuer l’indigène pour sauver l’homme blanc et de surcroit chrétien ; le Jour de la Race ou Día de la Raza ou le Jour de la découverte, Colombus Day dans tout l’empire anglo-américano-christo-sioniste chaque 2ème lundi d’octobre.

Et cette race parfaite commémore le Jour de l’Invasion, ou Jour de Survie, Australia Day, chaque 26 janvier en Australie et sa fierté d’avoir tué l’aborigène…

Comme le Canada et le Québec viennent de célébrer le 1er juillet dernier le 150ème anniversaire de la Confédération du Canada par le meurtre et le vol des terres ► 1er juillet 1867 – 1er juillet 2017 : les festoyeurs de Génocide…

Et quiconque vote pour ce Système Artificiel ;

Vote ou a voté pour que celui-ci continu…

Hier, Steven Newcomb dans son style, nous disait pourtant exactement la même chose ; Interdire un “droit païen” de domination par Steven Newcomb + Analyse JBL

Convaincre et non vaincre !

Car il ne s’agit pas de rien arracher mais seulement de ne plus rien donner !

Aussi, je reste persuadée que le salut de l’occident viendra des peuples qui briseront les chaines du colonialisme, ensemble, refusant la guerre perpétuelle ;

Debout, aux côtés des peuples autochtones de tous les continents et toujours colonisés, refusons de consentir au jeu mortifère qu’on nous force à jouer !

Disons ► NON ! nein, no, nee, na, não, pù shi ; En Zoulou même ; cha ! Ou en Mohawk si vous préférez : Iáhten. Et comme on me l’a fait remarquer il y a peu, en grec NON s’écrit όχί et se prononce ochi…

Niawen & Skennen ► Merci et Paix en Mohawk…

Mitakuye Oyasin ► Nous sommes tous inter-reliés expression Lakota (Sioux)

JBL1960 le grain de sel, ou de poivre…

Illustration : Tableau de Théodore de Bry « Colomb reçoit des présents des indigènes alors que ces compagnons dressent une croix de bois » en octobre 1492 {car dès le début les premiers colons/exterminateurs/envahisseurs ancêtres de la race parfaite, prirent possession des terres et des êtres en dressant partout des crucifix et échafauds…}