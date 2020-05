Coronavirus – Pujadas dément quelques mensonges officiels (vidéo 5’20)

Source : Vive la révolution. Par Ralph Kundig.

Petit clin d’œil à ceux de mes amis qui me considéraient comme complotiste : même les médias mainstream commencent à reconnaître que l’information anxiogène sur le coronavirus était complètement exagérée. Heureusement, ces mêmes amis vont sans doute bientôt tourner leur veste et traiter de complotistes les gens qui prétendront envers et contre tous qu’il s’agissait d’un virus véritablement très dangereux…

Certitudes démenties

1°) Taux de mortalité du coronavirus : « On » pensait que ce virus était très meurtrier. Il y a un mois, l’OMS estimait à 3,5% le taux de létalité du virus. Soit plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe : 0,3%. Aujourd’hui, l’Institut Pasteur indique que le coronavirus tue seulement dans 0,53% des cas.

2°) Les enfants contaminateurs : « on » pensait que les enfants étaient très contaminateurs. C’est totalement faux. Un enfant a fréquenté 172 personnes avant d’être testé positif et n’en a contaminé aucune.

3°) Le virus est là pour longtemps : « on » pensait que le virus était là pour longtemps. C’est faux. Le virus est sensible à la chaleur, à l’humidité et au soleil.

Conclusion de do :

Raoult avait raison : on nous a mis en prison chez nous et on a détruit l’économie réelle pour rien. En fait, le pouvoir nous a dit la vérité au début, en disant que c’était pas beaucoup plus grave que la grippe, et nous a menti après pour créer la grande peur. Mention spéciale à la Buzin qui est une excellente comédienne.

Le pouvoir nous a confiné pour tuer la lutte de classe.