Le diabète derrière le Coronavirus Covid-19 ?

Québec Science – montage de virus qui attaquant les cellules

Le SARS-coV-2

CAROLLE ANNE DESSUREAULT :

Tout d’abord, un aperçu sur les statistiques des cas et décès du virus

Tableau sur l’évolution du Covid 19 au pays et ailleurs. MONDIALEMENT – 5 614 458 cas – 350 958 décès AU CANADA 87 482 cas – 6 829 décès AU QUÉBEC – 49 139 cas – 4 228 décès ÉTATS-UNIS – 1 724 416 cas – 100 940 décès Bref survol sur les pays les plus affectés BRÉSIL 396 166 (24 746) / RUSSIE 370 680 (3 968) / ROYAUME-UNI 267 240 (37460) ESPAGNE 236 529 (27 117) / ITALIE 230 555 / ALLEMAGNE 181 303 (8 431) / TURQUIE 158 762 (4 397) / FRANCE 145 746 (28 596) / IRAN 141 591 (7 564) / PÉROU 129 751 (3 788) / CHINE CONTINENTALE 82 993 (4 634) / CHILI 82 289 (841) / ARABIE SAOUDITE 78 541 (425) / MEXIQUE 74 560 (8 134) / PAKISTAN 59 151 (1 225) / BELGIQUE 57 592 (9 364) / QATAR 48 677 (30) / PAYS-BAS 45 769 (5 871) / BIÉLORUSSIE 38 956 (214) / BANGLADESH 38 292 (544) / ÉQUATEUR 37 355 (3 203) / SUÈDE 35 088 (4 220) / SINGAPOUR 32 876 (23) / ÉMIRATS ARABES UNIS 31 086 (253) / PORTUGAL 31 007 (1 342) / SUISSE 30 776 (1 649) / IRLANDE 24 803 (1 631) / AFRIQUE DU SUD 24 264 (524) / INDONÉSIE 23 851 (1473) / COLOMBIE 23 003 (776) / KOWEIT (22 575 (172) POLOGNE 22 303 (1 025)

J’ai lu dans un article de Santé Nature Innovation que certaines maladies modernes ou de civilisation profitent au Coronavirus – SARS-coV-2, telles que le syndrome métabolique (aussi appelé Syndrome X – risque de diabète 2, accidents cardio-vasculaires), le pré-diabète et surtout le diabète.

Les statistiques démontrent qu’une majorité de personnes décédées du Covid-19 souffraient des maladies comorbidités qui se définissent comme plusieurs troubles physiques associés à une maladie primaire. Ces maladies évidemment affaiblissent les organes d’une personne au point de la rendre très vulnérable aux virus.

C’est un problème de fond dans nos sociétés.

Grâce au Coronavirus – si on accepte de comprendre les travers qu’il met en perspective afin d’aller vers des choix axés davantage sur la valeur humaine – on se rend compte qu’à peu près partout dans le monde, aucun gouvernement n’était prêt à affronter la crise que nous vivons actuellement. Trop souvent, les restrictions budgétaires se font dans le bas de la pyramide ce qui congestionne et affaiblit les systèmes soit hospitalier, éducatif, social, recherche.

J’ai été surprise d’apprendre que les Américains sont ou seraient les mieux préparés pour faire face à une épidémie de diabète ! Même si c’est le pays qui a le plus haut taux de diabétiques -– une personne sur trois en serait atteinte – il a conséquemment investi dans la recherche pour prévenir et soigner cette maladie – en fait, les Etats-Unis seraient à la fine pointe de la lutte anti-diabète.

En Europe, on estime qu’il y a entre 90 et 100 millions de diabétiques, et cette maladie est en progression. En Chine, plus de 12 % de la population en est atteinte. En Russie, ps loin de 20 millions d’habitants. Au Canada, 3 millions de personnes en souffrent. En Amérique latine, une personne sur dix en est atteinte. Et on estime qu’en Afrique il y aura en 2045, 40 millions de personnes diabétiques.

Pourtant, ici au Canada, en Ontario, le médecin Jason Fung, un néphrologue, soutient que non seulement cette maladie est réversible, mais que la prise de médicaments est néfaste. Il est l’auteur du livre Code Diabète.

Pendant des années, Jason Fung a assisté impuissant à la détérioration de la santé d’innombrables patients aux prises avec le diabète de type 2, principale cause de maladie rénale. « J’appliquais ce qu’on m’avait enseigné : je leur prescrivais des médicaments, et quand leur situation s’aggravait, je leur faisais prendre de l’insuline. Mais ça ne donnait pas grand-chose. J’ai cherché à comprendre pourquoi. »

Selon le Dr Fung, le diabète de type 2 est une maladie provoquée par une quantité excessive d’insuline dans le corps, une hormone produite naturellement lorsqu’on ingère trop de sucre. r Fung. Le paradoxe, c’est que les médecins prescrivent de l’insuline pour gérer la glycémie dans le sang. Le traitement ne fait que pousser le sucre du sang vers les cellules sans l’éliminer, accentuant ainsi un effet de résistance à l’insuline. « C’est comme avoir une cuisine sale et balayer constamment les saletés sous le tapis. Tôt ou tard, les déchets déborderont et pourriront. » Sa conclusion est claire ; l’insuline comme traitement au diabète de type 2 n’améliore pas la situation, bien au contraire, elle l’aggrave.

Faire régresser le diabète

Cette maladie qui, d’après l’OMS toucherait un adulte sur 11 dans le monde, peut être prévenue, voire renversée de façon naturelle. Il prend à témoin les patients de sa clinique en banlieue de Toronto qui suivent un programme reposant sur deux piliers : adopter un régime faible en glucides et pratiquer le jeûne.

Le raisonnement derrière cette approche est simple. Pour renverser cet effet de « trop-plein » dans le corps, il faut d’une part arrêter sa consommation de sucre qu’on retrouve dans les aliments riches en glucides comme les boissons sucrées, le riz blanc, les pommes de terre bouillies et les pâtisseries. Ensuite, il faut brûler le sucre restant par des périodes de jeûne de 24 à 36 heures. Cette méthode réduit le taux d’insuline et la résistance à l’insuline, contrairement à la restriction alimentaire qui provoque une hausse compensatoire de la faim.

Le Dr Fung rappelle à tous ceux qui sont sous médication pour traiter leur diabète de type 2 doivent parler à leur médecin avant d’appliquer la méthode. « La posologie est réglée en fonction de votre diète actuelle. Si vous changez de façon draconienne votre alimentation, votre corps peut avoir des réactions dangereuses. » En revanche, une personne en santé ou en situation de prédiabète peut suivre sans problème les recommandations du livre pour prévenir la maladie.

Dénonciation

Jason Fung qualifie de « tragédie » le fait que la formation des médecins soit encore orientée vers la prescription de médicaments alors qu’on pourrait lutter efficacement contre le diabète de type 2 en modifiant l’alimentation des patients. « Le jugement des médecins est altéré par l’argent des fabricants pharmaceutiques, déplore-t-il. Les compagnies financent les universités, payent des formations et commanditent des congrès. Évidemment, elles vont promouvoir leurs produits. Mais la solution est ailleurs. Heureusement, plusieurs de mes collègues prennent conscience des bienfaits des diètes sur la santé. »

CINQ RÈGLES POUR RENVERSER LE DIABÈTE DE TYPE 2