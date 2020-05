Le CDC confirme un taux de mortalité – Covid-19 remarquablement bas. Où sont les médias?

Par Guy Bouliane. Sur CERN.

La plupart des gens sont plus susceptibles de se retrouver à six pieds sous terre à cause de presque toute autre chose sous le soleil autre que COVID-19.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) viennent de publier un rapport qui devrait bouleverser le récit de la classe politique, mais il entrera dans la pile épaisse de données vitales et d’informations sur le virus qui ne sont pas rendues publiques. Pour la première fois, le CDC a tenté d’offrir une estimation réelle du taux de mortalité global pour COVID-19, et dans son scénario le plus probable, le nombre est de 0,26%. Les responsables estiment un taux de mortalité de 0,4% parmi ceux qui sont symptomatiques et projettent un taux de 35% de cas asymptomatiques parmi les personnes infectées, ce qui ramène le taux de mortalité global par infection (IFR) à seulement 0,26% – presque exactement là où les chercheurs de Stanford l’ont établi il y a un mois.

Jusqu’à présent, nous avons été ridiculisés pour penser que le taux de mortalité était si bas, contrairement à l’estimation de 3,4% de l’Organisation mondiale de la santé, (OMS) qui a contribué à alimenter la panique et les confinements. Maintenant, le CDC accepte le taux inférieur.

De plus, en fin de compte, nous pourrions découvrir que l’IFR est encore plus faible parce que de nombreuses études et dénombrements durs de populations confinées ont montré un pourcentage beaucoup plus élevé de cas asymptomatiques. Un simple ajustement pour un taux asymptomatique de 50% abaisserait leur taux de mortalité à 0,2% – exactement le taux de mortalité projeté par le Dr John Ionnidis de l’Université de Stanford.

Plus important encore, le taux de mortalité global n’a pas de sens car les chiffres sont tellement déséquilibrés. Étant donné qu’au moins la moitié des décès ont eu lieu dans des maisons de soins infirmiers, une estimation au dos de l’enveloppe montrerait que le taux de mortalité par infection pour les résidents des maisons de soins non-infirmiers ne serait que de 0,1% ou 1 pour 1 000. Et cela inclut les personnes de tous âges et de tous les états de santé en dehors des maisons de soins infirmiers. Étant donné que presque tous les décès sont dus à des comorbidités.

Le CDC estime que le taux de mortalité par COVID-19 pour les moins de 50 ans est de 1 sur 5000 pour ceux qui présentent des symptômes, ce qui serait de 1 sur 6725 dans l’ensemble, mais encore une fois, presque tous ceux qui meurent ont des comorbidités spécifiques ou des conditions sous-jacentes. Ceux sans eux sont plus susceptibles de mourir dans un accident de voiture. Et les écoliers, dont nous détruisons la vie, la santé mentale et l’éducation, sont plus susceptibles d’être frappés par la foudre.

Pour mettre les choses en perspective, un commentateur de Twitter a juxtaposé les taux de mortalité liés aux infections séparées par l’âge en Espagne à la probabilité annuelle moyenne de décès de quoi que ce soit pour les mêmes groupes d’âge, sur la base des données de la Social Security Administration. Il a utilisé l’Espagne parce que nous n’avons pas d’estimation détaillée du taux de mortalité par infection pour chaque groupe d’âge dans aucune enquête aux États-Unis. Cependant, nous savons que l’Espagne s’en est tirée pire que presque tous les autres pays. Ces données fonctionnent en fait avec un IFR de 1%, soit environ quatre fois ce que le CDC estime pour les États-Unis, donc si quoi que ce soit, les chiffres correspondants pour les États-Unis seront inférieurs.

Comme vous pouvez le voir, même en Espagne, les taux de mortalité dus à COVID-19 pour les jeunes sont très faibles et sont bien inférieurs au taux de mortalité annuel pour tout groupe d’âge au cours d’une année donnée. Pour les enfants, malgré leur jeune âge, ils sont 10 à 30 fois plus susceptibles de mourir d’autres causes au cours d’une année donnée.

Bien qu’il soit évident que les taux de mortalité annuels prennent en compte une multitude de causes de décès et que COVID-19 n’est qu’un virus, il fournit toujours une perspective bien nécessaire à une réponse de politique publique qui est complètement dissociée du risque pour tous, sauf les personnes les plus âgées et les plus malades du monde.

Gardez également à l’esprit que ces chiffres représentent vos chances de mourir une fois que vous avez déjà contracté le virus, c’est-à-dire le taux de mortalité par infection. Une fois que vous avez couplé la chance de contracter le virus en premier lieu avec la possibilité d’en mourir, de nombreuses personnes plus jeunes ont plus de chances de mourir d’un coup de foudre.

Quatre médecins spécialistes des maladies infectieuses au Canada estiment que le taux individuel de décès par COVID-19 pour les personnes de moins de 65 ans est de six pour un million de personnes, soit 0,0006% – 1 sur 166 666, ce qui est « à peu près équivalent au risque de mourir d’un accident de véhicule à moteur au cours de la même période. » Ces chiffres concernent le Canada, qui a enregistré moins de décès par habitant que les États-Unis; cependant, si vous retirez New York et ses comtés environnants de l’équation, les deux pays sont à peu près les mêmes. N’oubliez pas non plus qu’une grande partie des décès est liée aux décisions politiques suicidaires de certains États et pays de placer des patients COVID-19 dans des maisons de soins infirmiers. Un incroyable 62 pour cent de tous les décès dus à COVID-19 ont été confirmés dans les six États, même s’ils ne représentent que 18% de la population nationale.