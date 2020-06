L’Amérique s’embrase et le monde est sous tension…le prolétariat est en marche

L’assassinat du travailleur George Floyd

L’assassinat du travailleur George Floyd par la police de Minneapolis (Minnesota) le lundi 25 mai dernier, a provoqué une onde de choc à travers les États-Unis en crise économique, politique et sociale profonde et insoluble. Des manifestations dénonçant la répression d’État ont éclaté dans plus de 100 villes à travers le monde y compris New York; Los Angeles; Toronto; Mashhad; Milan; Columbus, Ohio ; Denver; Des Moines; Houston; Louisville; Memphis; Charlotte, Caroline du Nord; Oakland; Portland, Oregon; San José; Seattle; devant la Maison Blanche à Washington; à Nashville; et à Montréal ainsi que dans bien d’autres villes. (1)

George Floyd était l’un des 36 millions de travailleurs américains qui ont perdu leur emploi suite au confinement meurtrier décrété par l’État américain comme tactique pour soi-disant enrayer la diffusion de la bombe virale (Covid-19) échappée ou exfiltrée d’un laboratoire virologique militaire chinois ou américain (?) on ne le sait pas encore… mais peu importe, cette nième bombe virale marque bien le déclenchement d’un nouvel affrontement entre la puissance hégémonique américaine et le prétendant chinois… dont le prolétariat fera les frais.

L’État des riches et les médias à sa solde déploient de grands efforts pour contenir cette révolte sociale et pour la liquider en présentant ce mouvement comme une démonstration antiraciste contre les policiers américains de triste renom. La question raciale est pour bien peu de chose dans ce mouvement de révolte populaire. L’origine sociale des manifestants en témoigne. Le gouverneur du Minnesota le confirme: «La situation à Minneapolis n’est plus du tout liée au meurtre de George Floyd, a indiqué le gouverneur Walz. Il s’agit d’attaquer la société civile, d’inculquer la peur et de perturber nos grandes villes.» (2) Le gouverneur Walz cherche ainsi à rameuter la petite bourgeoisie pour sauver son gouvernement, mais le gouverneur a raison, la situation aux États-Unis déborde largement la question raciale et se présente comme une révolte sociale pouvant à tout moment mettre le feu à toute l’Amérique et au monde entier.

Comme tous ces manifestants enragés, George Floyd était un travailleur précaire, à petit salaire, endetté comme des centaines de millions de travailleurs à travers les Amériques (3), victime de la crise économique systémique récurrente qui ébranle le capitalisme moribond depuis des années. C’est la raison pour laquelle ce meurtre d’un travailleur salarié entraîne cette flambée de révolte à travers les Amériques désespérées. (4)

Cette révolte populaire ressemble à certains égards à la révolte des Gilets jaunes français. https://les7duquebec.net/archives/253109 (5). La réaction des États bourgeois est à l’identique: « Au moins deux morts sont liés aux manifestations; des milliers de personnes ont été arrêtées et la police a utilisé des matraques, des balles en caoutchouc et du gaz poivré pour repousser la foule dans certaines villes.» (6) C’est normal que ces guerres de classe se ressemblent, les conditions de vie précaires, les conditions de travail déclassées, les salaires dérisoires, les conditions sanitaires et sociales dégradées, sous l’austérité, sont les mêmes pour les prolétaires de tous les pays capitalistes avancés et elles s’harmonisent avec celles des travailleurs salariés des pays soi-disant émergents, que le grand capital mondialisé oppose à «l’aristocratie ouvrière» des pays du Nord… Pourtant: «dans les pays d’Amérique latine, comme dans la plupart des pays émergents, le marché du travail est précaire et informel. Le travail à distance n’est une possibilité que pour une mince partie des travailleurs les plus éduqués. Pour la grande majorité, le confinement signifie qu’ils n’ont plus aucune rentrée d’argent. Que ce soient des employés domestiques, des travailleurs agricoles ou des vendeurs ambulants, ces millions de personnes se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenu suite au confinement» (7).

Terminer l’«aristocratie ouvrière»… nous sommes tous prolétaires.

Et si aux États-Unis la réponse ouvrière à la crise systémique et aux préparatifs de guerre prend la forme de manifestations populaires et de casses urbaines, en Amérique du Sud et en Europe elle prend la forme de grèves militantes contre les fermetures sauvages d’usines : «Une vague mondiale de fermetures d’usines et d’entreprises a commencé. Boeing a annoncé 7 000 licenciements rien qu’aux États-Unis. En Argentine, ils préparent déjà le chemin. En Espagne, après plus d’un an à demander des subventions à l’État, Alcoa a annoncé le licenciement de 534 travailleurs. Nissan, après avoir négocié avec le gouvernement, a décidé de fermer définitivement son usine de Barcelone, laissant 3 000 travailleurs sur le pavé. Au Canada, Air Canada, Bombardier et le Cirque du Soleil quémandent les subsides de l’État avant leur fermeture, pareil pour les pétrolières. En France des milliards d’euros ont été promis aux entreprises sinistrées par le confinement. Ce sont des exemples d’un phénomène qui se produit dans le monde entier.» (8)

L’avenir du mode de production capitaliste est tout tracé.

L’avenir du mode de production capitaliste est tout tracé. La pandémie du Covid-19 et la tactique du confinement policier sont des programmes temporaires, une forme de conditionnement pour l’aménagement d’une économie de guerre, avant l’engagement d’un conflit mondial mettant en jeu de nouvelles armes létales. Pendant que les clans du grand capital mondial fourbissent leurs armes virales, nucléaires et conventionnelles, le prolétariat international ne doit pas manquer une occasion de se confronter à l’appareil d’État des riches. Il est terminé le temps où la chair à patron était échangée contre de la chair à canon. Nous sommes tous prolétaires et cette guerre réactionnaire nous devrons la transformer en guerre révolutionnaire (9).

