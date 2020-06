George Floyd – Donald Trump obligé de se réfugier dans un bunker (vidéo 7’17)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6280

Bonjour à toutes et à tous,

Cliquer sur le lien ci-dessus pour voir la vidéo intitulée «Il faut abolir la police» enregistrée aux infos de France 2 le 1er juin 2020 à 20 heures.

Contrairement à ce qu’on nous fait croire, Donald Trump n’est pas si con. Il a donné l’ordre à la police de faire ami-ami avec les manifestants pour calmer le jeu et pour faire croire que tous les policiers ne sont pas comme l’assassin Derek Chauvin.

On a fait passer aussi G.W. Bush pour un con. Mais lui non plus n’était pas con pour un sous. Il n’était pas dans notre camp. C’est tout. Mais, un con n’aurait pas réussi, comme lui, le coup du 11 septembre 2001.

Tous deux aiment bien passer pour des cons. Comme ça, une partie de l’électorat se dit : « Il est comme nous, donc on vote pour lui. »

Je tiens aussi à noter que France 2 a traité les Noirs de délinquants. Comme elle n’a pas expliquée les raisons de ces statistiques, on peut dire que c’est du racisme. La raison de ces statistiques est très bien expliquée ici :

Extrait :

Pourquoi va-t-on en tôle ? Il n’y a qu’à regarder les statistiques : ce sont les pauvres qui vont en prisons ! Et plus une couche sociale est pauvre et plus elle est proportionnellement représentée dans les prisons !

Ce qui confirme que « les riches s’enrichissent en appauvrissant les pauvres et une fois que les pauvres sont trop pauvres, ils sont obligés de « voler » pour pouvoir survivre ».

Bien entendu, la police et la « justice » sont au service des riches et enferment les pauvres qui ont dû reprendre un peu aux riches de ce que ces derniers ont volé aux pauvres !

Si la « justice » condamne pour « vol » le pauvre qui a repris un petit peu de tout ce qui aurait dû lui appartenir, c’est pour faire croire à tout le monde, et même au prétendu « voleur », que les coupables ne sont pas les riches, mais bien les pauvres-qui-refusent-de-se-laisser-mourir. C’est pour faire croire au mythe du prisonnier de droit commun !

Les voleurs, ce ne sont pas les pauvres qui sont en prison mais les riches qui les y mettent !

Il n’y a pas de prisonniers de droit commun, il n’y a que des prisonniers politiques.

