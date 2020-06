De la violence à la paix, le mandat de la jeunesse

manifestation à Sherbrooke

CAROLLE ANNE DESSUREAULT :

Ces deux dernières semaines, plus important que le risque d’attraper la Covid-19, c’est le combat contre le racisme qui a touché les gens. Partout dans le monde, des foules ont manifesté pour réclamer un changement dans nos lois, nos attitudes et nos croyances. C’est un cri unanime qui ne peut qu’apporter une évolution. J’y crois. D’autant plus que notre Premier ministre au Québec, François Legault, a l’intention de poser des actions concrètes pour améliorer la situation. Il doit nous revenir avec un plan concret.

Je sens surtout que pour les jeunes d’aujourd’hui cette cause est naturelle, évidente. Ils sont déjà imprégnés dans la diversité culturelle. Ils ont des amis de toutes cultures, et ils n’en font pas de cas. Ils pensent comme chaque personne devrait penser – que ce n’est pas la couleur qui fait la valeur d’une personne. Cette valeur vient de son intérieur, de son éthique, de ses comportements, de ses valeurs.

Je trouve l’image présentée en haut de page très inspirante, pure, paisible, réconfortante. On a le goût d’aller les rejoindre, de parler avec eux, de lire avec eux, de rire avec eux. C’est cette jeunesse qui va prendre le relais et conduire plus haut le mouvement antiraciste vers un sentiment d’unité collective. Ce qui a été fait dans le passé va être dépassé. On fait de la place au nouveau. C’est la loi de la vie qui est essentiellement croissance.

Entre humains, il y aura toujours des différences, donc, il y aura toujours des préférences, et c’est normal. Pourquoi est-ce qu’on apprécie une personne plus qu’une autre ? Parce qu’il y a des liens qui se tissent, un écho qui se fait, une communication qui s’instaure. Que la personne soit de couleur blanche, jaune ou noire, c’est ce qu’elle est intrinsèquement qu’on apprécie ou non.

Tous les humains sont égaux, c’est une évidence qu’on répète tout le temps. C’est dans le vécu qu’il y a des ratés. Personnellement, je crois que je vais faire un pas de plus, j’ai le goût de m’ouvrir plus, d’initier.

Une question ? Approuvez-vous le vandalisme dans les manifestations ? Moi, non, je suis choquée de voir des vitrines brisées, des autos renversées. Je déteste la violence, je la trouve laide, et inacceptable. Lutter pour une cause n’est pas une justification pour détruire, ce serait travailler à contre courant.

Il est possible d’avoir des rassemblements pacifistes. Il y en a eu plusieurs récemment, à Sherbrooke, à Québec, à Montréal. Malheureusement, il y a eu aussi de la destruction inutile. Il est clair qu’il y a des personnes qui profitent de causes humanitaires pour exprimer leur rage et leurs frustrations. Quand une personne lutte pour une cause juste, il n’y a pas de place pour la violence et la destruction, c’est contre le message profond qui est véhiculé par l’ensemble.

D’ailleurs, voici le message de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à ce sujet. « Manifester pour dénoncer le racisme et exiger que les choses changent est noble et nécessaire. Je ne peux que dénoncer les agissements des pilleurs qui ont saccagé les commerces et qui n’ont rien à voir avec cette manifestation pacifique. »

VOICI DES PHOTOS DE MANIFESTATIONS QUI N’AIDENT PAS À LA CAUSE

Le 2 juin dernier, des individus sur la rue Sainte-Catherine à Montréal ont allumé des incendies, lancé des projectiles. Ils ont lancé des panneaux de signalisation et des matériaux de construction dans les vitrines de magasins. Steve’s (magasin d’instruments de musique) a été vandalisé et pillé. Insta chèques et Telus aussi. Le SPVM (Service Police de la Ville de Montréal) a rapporté plus de 70 cas de vandalisme. Le SPVM a mentionné que les individus qui ont participé au saccage sont connus des services de police.

Le 2 juin dernier, des individus sur la rue Sainte-Catherine à Montréal ont allumé des incendies, lancé des projectiles. Ils ont lancé des panneaux de signalisation et des matériaux de construction dans les vitrines de magasins. Le SPVM (Service Police de la Ville de Montréal) a rapporté plus de 70 cas de vandalisme. Le SPVM a mentionné que les individus qui ont participé au saccage sont connus des services de police.

VOICI DES PHOTOS DE MANIFESTATIONS PACIFIQUES ET INSPIRANTES

une image très touchante au centre-ville de Montréal

Sherbrooke

Montréal

Montréal

Je termine avec un tableau sur les cas de Covid-19 dans le monde.

Tableau sur l’évolution de la Covid 19 dans les pays les plus touchés. MONDIALEMENT – 7 039 918 cas – 404 396 décès AU CANADA – 97 067 cas – 8 008 décès AU QUÉBEC – 53 341 cas – 5 801 décès ÉTATS-UNIS – 2 028 973 cas – 114 033 décès BRÉSIL 747 561 (38 701) / RUSSIE 493 657 (6 358) / ROYAUME UNI 290 143 (41 128) / INDE 276 583 (7 745) / ESPAGNE 241 966 (27 136) / ITALIE 235 763 (34 114) / PÉROU 203 736 (6 341) / ALLEMAGNE 186 866 (8 840) / IRAN 177 938 (8 506) / TURQUIE 172 114 (4 729) / FRANCE 154 591 (29 296) / CHILI 148 496 (2 475) / MEXIQUE 124 301 (14 649) / PAKISTAN 113 702 (2 255) / ARABIE SAOUDITE 112 288 (819) / CHINE CONTINENTALE 83 046 (4 634) / BANGLADESH 74 865 (1 012) / QATAR 73 595 (66) / BELGIQUE 59 569 (9 619) / AFRIQUE DU SUD 52 991 (1 162) / PAYS BAS 47 903 (6 031) / SUÈDE 45 924 (4 717) / ÉQUATEUR 43 917 (3 690) / COLOMBIE 42 078 (1 372) / ÉMIRATS ARABES 40 507 (284) / SINGAPOUR 38 965 (25) / PORTUGAL 35 600 (1 497) / INDONÉSIE 34 316 (1 959) / KOWEIT 33 823 (275) / SUISSE 31 011 (1 675) / UKRAINE 28 381 (833) / POLOGNE 27 842 (1 206) / IRLANDE 25 231 (1 695) / ARGENTINE 24 748 (717) / PHILIPPINES 23 732 (1 027) / AFGHANISTAN 22 143 (405) / ROUMANIE 20 945 (1 360) / ISRAËL 18 268 (299)

Sources :

Google images

Le Devoir

La Presse

Actualité – faits divers

Commentaire de la mairesse de Montréal