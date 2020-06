TROIS SUICIDES PAR JOUR AU QUÉBEC EN 2019

C’est la triste réalité depuis trente ans. Car c’est encore pire de ce que vous pensez. Certaines de ces pauvres victimes avaient recherché de l’aide ! Malheureusement ils n’ont pas été pris assez au sérieux par nos experts en psychiatrie !

C’est la deuxième fois en sept semaines que des pères souffrants de troubles mentaux graves sont laissés libres, sans traitements, dans la société et TUENT LEURS FEMMES ET LEURS ENFANTS avant de s’enlever la vie.

Il y a un GROS problème ! Mais personne ne s’en occupe vraiment. Si j’arrive à l’urgence et je leur dit que j’ai une leucémie, ils vont me prendre en charge immédiatement. Mais si j’arrive à l’urgence et je leur dis que j’ai des idées suicidaires, je vais recevoir un rendez-vous dans trois mois… ou plus. Même en 2020! (Journal de Montréal 2019-12-12)

Pour les conjointes de ces hommes souffrants, c’est un risque élevé d’homicide permanent. 118 ont été tuées en 2019. Une au trois jours! (Radio Canada 2019-12-12)

On va voir ce que la pandémie fera en 2020.