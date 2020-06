Les morts ne sont vraiment morts…

Que lorsque les vivants les ont oubliés !

Proverbe Malgache

▼

Et ici, grâce à Résistance71, on pense à Pierre Clastres décédé dans un accident de voiture à l’âge de 43 ans le 29 juillet 1977 à Gabriac, sur une route de Lozère.

Aucun risque que l’on oublie Pierre Clastres, et à l’occasion du 40ème anniversaire du décès prématuré de l’anthropologue et ethnologue politique anarchiste Pierre Clastres (1934-1977) dont le travail, certes inachevé, a marqué l’étude anthropologique ; Résistance71 présente un petit résumé de sa pensée et de ses conclusions de recherches qui ne demandent qu’à être poursuivies et que j’ai pris plaisir à réunifier dans un PDF de 54 pages ► 1977 – 2017 HOMMAGE À PIERRE CLASTRES, version PDF 29 juillet 2017

Chercheur au CNRS, Clastres est venu à l’anthropologie (définition commune : recherche sur l’Homme et les groupes humains) par la voie de la philosophie. Élève de Claude Lévi-Strauss dont il sera un critique éclairé, il collabore avec un autre grand nom de l’anthropologie politique, l’américain Marshall Sahlins, dont il préfacera la traduction française de l’œuvre phare “Age de pierre, âge d’abondance” en 1975. Que j’ai mis en version PDF de 21 pages sous le N° 8 ► Pierre Clastres préfaçant Sahlins. Que j’ai introduit par ce billet de blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/04/20/pierre-clastres-prefacant-marshall-sahlins-version-pdf/

Ce PDF porte le N° 33 et c’est le tout dernier, pour l’instant ; Imprimez-le, lisez-le, diffusez-le, excellente lecture de vacances pour revenir plus politiquement conscient à la « rentrée ».

◄|►

Et vous pouvez lire, télécharger, imprimer gratuitement tous ces PDF regroupés dans la page de mon blog dédié ; LESPDFDEJBL1960.

Ils ne m’appartiennent pas.

J’ai tant appris, moi-même, à la lecture de tous ces textes que très souvent R71 m’a donnée à lire, que notre seul plaisir est d’en partager la lecture…

Ce n’est pas parfait, il y a sans doute quelques coquilles qui ont échappées à ma vigilance. Quelques fautes d’orthographe, ou d’accord. Mais les battements de mon cœur pulsent dans chaque page. L’envoutement des mots, la magie des images, l’urgence parfois à transmettre, tant le message est fort, puissant et s’impose à nous apportant l’éclairage nouveau qui manquait pour relier les points entre eux…

J’aime cet exercice et quels qu’en soient les auteurs, de Kropotkine, Bakounine à Landauer, en passant par Louise Michel, Russell Means, Steven Newcomb, le Dr. A. Ezzat ou Résistance71 car ils sont les auteurs de ce petit précis, si précieux et tellement utile à l’heure où beaucoup se questionnent pour savoir comment on pourrait se gérer hors État et institutions, PDF N° 14 de 36 pages et intitulé ; Petit précis sur la société, l’État, la désobéissance civile et la commune volontaire autogérée ; solutions au marasme systémique actuel et que j’ai introduit par ce billet de blog ► PETIT PRÉCIS TRÈS UTILE.

Nous proposons ainsi de grands textes politiques fondateurs, La Grande Loi de la Paix de la Confédération Iroquoise datant du 12ème siècle, la 6ème Déclaration Zapatiste de la Forêt de Lacandon de 2005, le Manifeste du Confédéralisme Démocratique par A. Ocalan de 2011.

Le sublime de Malatesta, le douloureux mais si nécessaire Contre-rapport de la Commission Vérité & Réconciliation « MEURTRE PAR DÉCRET » parce que l’objectif commun et l’idée première a toujours été de connecter les énergies, les électrons libres pour donner l’exemple d’associations toutes aussi libres par-delà l’espace et le temps.

Je classe ce billet dans la catégorie PEUPLES PREMIERS dans laquelle vous retrouverez tous les billets en lien avec les Natifs, Nations primordiales, sociétés dites primitives, peuples originels et jusqu’à ce jour, puisque les descendants des Natifs, sont toujours là, debout et nous invitent à provoquer une césure du Temps à leurs côtés et ensemble pour un temps nouveau ou un nouveau temps…

Et je conclus avec ce proverbe perse, que l’on peut trouver dans le livre de Kevin D. Annett « Truth Teller’s Shield : A Manual for Whistle Blower & Hell Raisers » « Le Bouclier du Lanceur d’Alerte » que R71 a entièrement traduit et en accord avec l’auteur, j’en ai réalisé la version PDF N° 2 de 70 pages que vous pouvez lire, télécharger ou imprimer gratuitement, parce qu’à notre sens, à tous, la recherche de la vérité n’a pas de prix, et surtout n’est pas monnayable.