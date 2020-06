En espagnole. Traduit et commenté

Les tensions alimentées par la pandémie ont accéléré la destruction du tissu des organisations multilatérales internationales. Le caractère mondial supposé des grandes entreprises et des groupes financiers disparaît également. La bourgeoisie et la bureaucratie «renationalisent» et «découplent» mettant fin au réseau que les puissances anglo-saxonnes avaient promu au cours du siècle dernier, de la Société des Nations à l’OMC, au système des Nations Unies et aux «fonds de capitaux internationaux».

La démolition des organisations multilatérales internationales

Il était évident qu’avec l’arrivée à la présidence américaine de Trump le passage à une politique de « négociation individuelle » des balances commerciales, laissant de côté les organisations commerciales multilatérales ou les attaquant de front, finirait par mener au déclin de l‘OMC. Seules la Chine et l’UE ont rejoint le mécanisme de règlement des différends temporaires de l’OMC, dont le directeur vient de démissionner en raison de l’impossibilité de parvenir à une coopération minimale entre les États-Unis et la Chine.

Une fois que le cadre institutionnel de la « mondialisation » a été touché dans son cœur, il était difficile de penser que le château de cartes de la bureaucratie internationale cesserait de subir la perte d’un pouvoir réel. Le premier était l’UNESCO, une décoration pour l’ONU d’après-guerre, dont les États – Unis ont officiellement sorti en 2019 . Le débat de l’époque portait sur la condamnation permanente d’Israël, mais le départ tardif du principal payeur a laissé un message clair qui allait bien au-delà de la raison spécifique du différend: les États-Unis n’allaient soutenir aucune organisation internationale qui ne servirait pas leurs intérêts politiques dans chaque décision et déclaration.

C’est ce que nous avons vu avec l’OMS lorsque le gouvernement américain l’a accusée d’ avoir un « manque d’indépendance alarmant » vis-à-vis de la Chine et a transformé l’assemblée mondiale de l’organisation en une dramatisation du conflit impérialiste . De plus, il a fait l’école. Bolsonaro était plus honnête, cependant, au lieu d’attaquer l’OMS pour avoir résisté à blâmer la Chine, son attaque contre l’OMS a accusé l’organisation de ne rien proposer de plus que le confinement contre la pandémie et d’entraver ainsi les objectifs économiques du gouvernement.

Et maintenant vient la volée contre la «Cour pénale internationale» (CPI). Les États-Unis n’ont jamais accepté cette juridiction. Il l’a vu, à juste titre, comme une tentative européenne de contrôler le nouveau «gendarme mondial» que les États-Unis se sont emparés après la chute du bloc russe. La CPI est devenu le pauvre et soi-disant frère « idéaliste » du réseau des organisations internationales, la pièce matérielle sur laquelle pivotait l’utopie d’une « Justice universelle » alors utile – avec l’antécédent des procès de Nuremberg et de Tokyo la résistance de l’axe franco-allemand à la pleine hégémonie de l’impérialisme américain.

En 2018, les États-Unis ont déjà menacé de représailles les juges s’ils enquêtaient sur l’armée américaine. Le message américain était de nouveau clair. Si clair qu’en mars 2019, les Philippines ont abandonné le traité CPI . Si la puissance dominante peut traiter les organisations internationales comme des organisations terroristes si elle les perçoit comme un danger politique, tout pays membre peut sortir du traité sans frais.

Maintenant, les États-Unis ont promis d’appliquer les sanctions contre les juges et leurs familles, qu’ils ont ensuite menacées. L’UE accuse de coup d’État et proteste … prouvant son incapacité à créer un tribunal ayant la moindre capacité réelle en dehors de ses propres frontières. Si l’UE ne peut pas défendre les juges du TPI contre les menaces de ses répondants même lorsque le défendeur est son « principal allié » … Quelle crédibilité peut avoir un organisme multilatéral « volontaire » promu par les puissances européennes?

Les «guerres financières» et la fin du cosmopolitisme financier

Le capitalisme n’est pas seulement un système mondial pour un marché mondial de marchandises vers tous les continents, mais parce que le capital financier relie toutes les capitales mondiales à travers un réseau unique … à New York et la ville de Londres représentent les deux nœuds de plus grande centralité. Les États-Unis, par le biais de sanctions et de blocus, ont appris à les utiliser pour restreindre l’accès direct et indirect de leurs rivaux au capital financier mondial. Les résultats, avec l’Iran sans aller plus loin, ont été si préjudiciables à la classe dirigeante rivale et à sa capacité de rayonnement international que les sanctions financières sont devenues l’ arme préférée des législateurs américains . Dans la Syrie d‘Al Assad, la perspective de L’isolement du capital international produit déjà la panique et alimente la guerre interne entre les factions de la famille dirigeante elle-même . Ce n’est même pas la principale victime, on parle déjà d’une véritable «guerre financière» en cours contre la Chine , beaucoup plus sélective – et meurtrière pour les capitaux asiatiques – que des représailles purement commerciales.

Bien sûr, la guerre financière n’est pas une alternative à la pression armée ou à une assurance contre le risque de guerre. Il suffit de voir au jour le jour les mers qui entourent la Chine pour se rendre compte qu’une forme de guerre et une autre ne s’opposent pas mais vont de pair – se complètent.

Mais pour la bourgeoisie nationale et aussi très spécialement pour la bourgeoisie d’entreprise qui dirige les macro-entreprises et les groupes financiers «internationaux», tout cela est un signe. L’histoire de la non-nationalité du capital est terminée, vous ne pouvez pas être sur le marché mondial aujourd’hui sans le parapluie d’une puissance impérialiste forte. Exemple de ces mêmes jours: HSBC, une banque d’origine hongkongaise et des dirigeants britanniques, jusqu’à présent considérée comme la « principale banque européenne » , a quitté la ligne du gouvernement britannique et a soutenu la loi chinoise sur la sécurité à Hong Kong.

Que s’était-il passé? Rien de spécial, bien que les dirigeants de la banque ait été recruté de manière rassurante parmi les classes dirigeantes anglo-saxonnes, sa fonction est de prendre soin du capital qui a généré 90% de son activité en Asie. Lorsque le gouvernement Trump a retiré, comme signal, une licence bancaire aux États-Unis et a vu le danger que la guerre financière se concentre sur ses clients et ses investisseurs … il a rapidement décidé de se faire un nom à la bureaucratie de Pékin … tout comme l’ensemble de la bourgeoisie de Hong Kong.

Le déclin du cosmopolitisme

Le cosmopolitisme de la bourgeoisie d’entreprise a duré aussi longtemps que la libre circulation des capitaux a duré. La bureaucratie des organisations internationales – cette carrière de ministres pour Sánchez, Macri, Alberto Fernández et tant d’autres – est déclinant alors que l’augmentation des tensions impérialistes démantèle les organismes qui lui ont donné vie. Ses symboles culturels, de la communauté « Eurenglish » au « programme Erasmus« , sont sérieusement affectés par la pandémie et la renationalisation inévitable des grandes campagnes idéologiques . D’où toutes ces chroniques nostalgiques , livres et débats qui revendiquent un « cosmopolitisme » qui s’estompe … sans jamais l’avoir été.

Pour la grande majorité, il n’y a rien d’intéressant la-dedans. Le «cosmopolitisme» de certaines factions de la classe dirigeante ne nous a pas servi, il n’a même pas servi – il ne pouvait pas le faire – à rafraîchir une culture épuisée. Mais les causes de son épuisement devraient nous préoccuper. Les processus de renationalisation des chaînes de production et de capital, ainsi que l’augmentation des agressions et des menaces parmi tous les impérialistes, font avancer une ère de crises explosives, de campagnes de nationalisme violent et de guerre dans un cadre général de plus en plus dangereux .