D’une vie pleine de… SENS!

Posez-vous ces questions:

1) Pourquoi travaillez-vous si fort pour si peu?

2) Est-ce que le coût de la vie monte plus vite que vos salaires?

3) Vous sentez-vous impuissant à changer les choses?

4) Votre vie est-elle négative ou positive?

5) Serez-vous au même point l’an prochain?

6) Êtes-vous indigné par votre sort; le petit pain?

7) Êtes-vous indifférent face à votre sort?

8) Êtes-vous frustré par votre manque de constance?

9) Allez-vous évoluer?

10) Avez-vous atteint votre potentiel dans cette société libre et démocratique?

11) Quelles sont vos valeurs?

12) Les traditions sont écartées et ne sont pas remplacés?

13) Vivez-vous dans un vide existentiel?

14) Quel est votre transcendance personnelle?

.

VICTOR FRANKL 1978

Si on veut amener le potentiel humain à son meilleur, on doit d’abord croire en son existence et en sa présence. Autrement l’homme va « dériver », il va se remplir d’aigreur, car il a également la capacité humaine d’empirer les choses. Nous ne devons pas laisser notre foi en la compassion potentielle de l’homme nous aveugler du fait que les humains compatissants sont une minorité. Pourtant c’est cette même réalité qui met au défi chacun de nous à rejoindre la minorité : le monde va mal mais à moins que nous fassions de notre mieux pour l’améliorer, il empirera.

.

MARCELLE AUCLAIR 1956

Sagesse des enfants : puissions-nous, au déclin de chaque journée, de chaque année, considérer non seulement sans aigreur, mais avec reconnaissance, les gens, les événements, qui nous aurons contraints à de fructueuses prises de consciences.