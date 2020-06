Un Rallye de Dupes – Un ingrédient essentiel de l’effondrement

Source : Business and Bourses

Le Dow Jones par rapport à l’or est un indicateur important. Un rallye de dupes est un autre ingrédient essentiel pour mettre fin à un marché haussier. Avant qu’un marché ne baisse vraiment, les investisseurs de détail doivent être aspirés, à la toute fin. Ce sont eux qui croient que la baisse est terminée et qu’une reprise en « V » se produit. Ils se retrouveront déçus lorsque le marché atteindra de nouveaux plus bas.

Le graphique ci-dessous montre que le volume des transactions des courtiers de détail a quintuplé cette année. C’est le signal typique que ce marché haussier touche à sa fin.

Alors que l’économie mondiale s’effondre, on se demande sur quelle planète vivent les investisseurs boursiers. Ne voient-ils pas ce qui se passe ? Il suffit de regarder certains des problèmes actuels :

Il y a des centaines de millions de chômeurs ou de personnes qui ne travaillent pas dans le monde aujourd’hui. Ce chiffre pourrait atteindre 1,6 milliard, soit 50% de la main-d’oeuvre mondiale selon l’Organisation internationale du travail (OIT). On estime que jusqu’à 40% des personnes au chômage ne retrouveront pas un emploi. Le PIB s’effondre, avec une baisse de 30 à 40 % au deuxième trimestre dans de nombreux pays. Le commerce de détail et la production industrielle s’effondrent. Les secteurs des compagnies aériennes, de l’hôtellerie, de la restauration et du voyage sont au plus mal. Plus de 100 000 entreprises ont fermé aux États-Unis et de nombreuses petites et grandes entreprises sont devenues insolvables en raison d’un manque de liquidités.

Nous sommes à la veille d’un tournant majeur dans l’économie mondiale. Le moment est venu d’acheter de l’Or avant qu’il ne soit trop tard. Pour les très rares personnes qui ont des actifs à protéger, il devient urgent de sortir des bulles d’actifs (marché boursier, obligataire, immobilier, etc…), comme je le recommande depuis longtemps. Il est également temps de détenir de l’or et de l’argent physique comme assurance pour son patrimoine. Les métaux précieux atteindront des niveaux sans précédents, voire non envisageables aujourd’hui avec l’hyperinflation. Débancarisez-vous

