Révélations explosives de David Icke sur la pandémie bidon et le confinement meurtrier

David Icke est interviewé par Brian Rose de LondonReal

Visionnez les trois vidéos – cliquer: https://m.alterinfo.net/Revelations-explosives-de-David-Icke-sur-la-pandemie-bidon-videos_a154850.html?fbclid=IwAR3_USkYpXvPghbX0DFfnghho0r-hI-NtBr41CgBI7sA-tELZxuMEYk-66g

Première Partie

Excellente analyse que nous offre David Icke dans cette entrevue qu’il a accordée à Brian Rose du média alternatif LondonReal où il nous dévoile comment le test du Covid-19 a été inventé, l’impact monstrueux de la 5G sur le corps humain et son lien avec ce soi-disant virus qui terrorise les populations partout sur la planète.

Deuxième partie

David Icke expose les effets de la technologie 5G poussée à 60 GHz et ses effets sur l’organisme humain en liaison avec les vaccins produits par Bill Gates… et il nous donne un avant goût plutôt amer de l’avenir de l’humanité si les projets épouvantables liés à l’intelligence artificielle sont menés à bien par la secte qui contrôle le monde.

Troisième partie

Pour conclure cet entretien de près de trois heures, David Icke nous avertit qu’il n’y aura pas de reprise économique, et que ce sera la fin de l’humanité telle que nous la connaissions si nous ne cessons pas immédiatement de nous comporter en véritables moutons de panurge.

Avez-vous vu le film « Hunger Game » produit par la secte et qui dépeint cette société à laquelle ces psychopathes nous destinent, et dont vous pouvez d’ores et déjà entrevoir les prémisses ? Eh bien, c’est ce monde-là dans lequel nous venons de mettre les pieds et c’est dans ce monde-là que nos enfants vivront. Si vous n’avez pas encore vu ce film, je vous recommande de le faire.

Article original de La Gazette de Gaïa

Note : Les explications avancées par Davd Icke, cadrent parfaitement avec la vraie biologie découverte par le professeur Antoine Béchamp. Selon Béchamp, dans le monde créé par Dieu, il ne peut pas exister d’agents pathogènes s’attaquant au hasard aux êtres vivants.