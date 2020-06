Il y a à peine quarante ou cinquante années de cela ce sont les États-Unis d’Amérique qui, via leurs larbins politiciens, annonçaient l’effacement de la dette de quelques pays archipauvres d’Afrique, incapables de toute façon de rembourser ces dettes honteuses – des emprunts contractés pour assurer le financement des prébendes versées aux marionnettes en képis d’opérettes -. Comme le monde capitaliste est en profond bouleversement et qu’une nouvelle « dynastie » est sur le point de monter sur le trône impérial… ce sont désormais les larbins politiciens chinois qui font ces annonces frauduleuses. Frauduleuses, car la plupart du temps l’emprunt a déjà été remboursé sous forme de droits, ou de zones franches concédées par le pays africain néo-colonial à l’impérial « bienfaiteur »… Prenez note également de l’annonce du changement de la garde impériale qu’annonce le mandarin chinois en déclarant que l’empire chinois collaborera avec l‘OMS et l‘ONU pour ramasser les fruits de la pandémie bidon et du confinement policier meurtrier. Pendant ce temps l’ex-puissance hégémonique déchue panse ses plaies, houspille et grogne dans son coin attendant que son économie s’écroule et que son dollar soit dévalué. Comme nous l’écrivons ici même la guerre qui se prépare aura un aspect différend des précédentes https://les7duquebec.net/archives/255871 Mais elle aura les mêmes cases sociales et économiques. Robert Bibeau. Pour Les7duquebec.net