Contre Sibeth N’Diaye, en défense de l’esprit de résistance d’un infirmière (vidéos)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6397

Si bête qu’elle a trahi sa couleur de peau

En se mettant au service d’un État colonial

Vidéo de 3’42 extraite du Dimanche en politique

De France 3 le 21 juin 2020 vers 12h15

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

49 secondes pour répondre à la question de Sibeth N’Diaye :

« Que dire à son père CRS qui a reçu une pierre en pleine gueule ? »

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Notes de do :

-1) La vidéo de réponse à Sibeth N’Diaye est extraite d’une autre vidéo sur les violences policières en mai 68, visible à la fin de l’article. Si vous ne l’avez jamais vue, vous devriez la regarder au moins une fois !

0) Remarquons que si l’infirmière dont il est question a jeté quelques cailloux sur des flics ; et d’une ces cailloux ne devaient pas être bien gros, mais qu’en plus aujourd’hui les keufs sont de véritables robocops avec trois centimètres d’épaisseur de kevlar sur le corps, des casques conséquents sur la tête et des boucliers impressionants. Ils n’ont donc certainement pas reçus une grosse pierre en plein visage, comme le dit Sibeth N’Diaye : les jets de cailloux de l’infirmière étaient purement symboliques. Elle leur aurait jeté des éponges, ça leur aurait fait le même effet.

1) Remarquons aussi, puisque Macron a parlé de « résistance », que les flics ont massivement collaboré avec les nazis. Qu’ils ont fait la rafle du Vel D’hiv, etc. Il n’y a donc aucun honneur à prendre leur défense.

2) Remarquons que De Gaulle n’a jamais rien privatisé, que quand il a fait quelque chose, c’était toujours pour nationaliser. Peu de personnages politiques sont donc « gaullistes » ! Ce sont à peu près tous des « épigones », comme dirait Sibeth N’Diaye. À commencer par elle-même et tous les gouvernements depuis Mitterrand.

Remarquons bien que la France a tellement dérivé vers la droite, que, non seulement elle ne sait plus reconnaître sa gauche de sa droite ; mais qu’en plus, si De Gaulle revenait, il se ferait traiter de « sale communiste ».

Remarquons bien qu’en réalité, De Gaulle était pourtant un fasciste qui, avant guerre, a servi de bras droit à Pétain pendant 20 ans, et qui l’a gracié de la peine de mort après guerre. Qui a aussi nommé Maurice Papon préfet de Paris, sachant très bien qu’il était le livreur des Juifs de Bordeaux aux nazis. Et qui est arrivé au pouvoir en France le 13 mai 1958 par un coup d’État militaire.

Cliquer sur l’image pour l’agrandir

_______________________________________

Coronavirus – Manif soignants – Infirmière trainée par les cheveux par la flicaille (vidéo 2’14)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article6376

Manifestation du 16 juin 2020 à Paris

Cliquer ici pour télécharger la vidéo

Terribles images d’une infirmière de 50 ans, ayant travaillé pendant toute la crise du Covid (et l’ayant même attrapé). Tirée par les cheveux par un policier. Elle finira évacuée le visage en sang tout en réclamant à plusieurs reprises sa Ventoline. A ceux qui pensent qu’il s’agit d’une Black Bloc ou Gilet Jaune déguisée en soignante, sa fille a publié sur twitter ce témoignage :

« Cette femme, c’est ma mère. 50 ans, infirmière, elle a bossé pendant 3 mois entre 12 et 14 heures par jour. A eu le covid. Aujourd’hui, elle manifestait pour qu’on revalorise son salaire, qu’on reconnaisse son travail. Elle est asthmatique. Elle avait sa blouse. Elle fait 1m55. »

________________________

Spécialement pour celles et ceux qui prennent la défense de la police (vidéos)

Quant au prétendu rôle de la police qui serait destiné à prendre la défense de la veuve et de l’orphelin, seuls les naïfs peuvent y croire. D’ailleurs, si la police était là pour empêcher les vols, les viols et les assassinats, alors on pourrait dire qu’elle a une efficacité quasi-nulle. Par contre, pour empêcher la révolution, son efficacité est totale. C’est bel et bien là qu’est son véritable but : prendre la défense des exploiteurs contre les exploités, empêcher la révolution !

Article complet :

http://mai68.org/spip/spip.php?article8605

________________________

Police, Milice ! Flicaille, Racaille ! (vidéo 1’40)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article535

________________________

mai 68 – Témoignages sur les violences policières (vidéo d’époque 20’) :

Cette vidéo est un ensemble de témoignages d’époque très poignants et très révélateurs sur les violences policières en mai 68. Ces témoignages sont entrecoupés de scènes de guérilla urbaines. Il s’agit d’un montage réalisé à partir d’extraits de l’excellent film de Jean-Luc Magneron « Mai 68, la belle ouvrage » :

http://mai68.org/spip/spip.php?article1829

_________________________________________________

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2