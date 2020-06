Quel avenir, après la pandémie nihiliste et le confinement meurtrier?

«Bientôt, vous devrez choisir entre la liberté et l’esclavage»

La conseillère en placement et ancienne secrétaire adjointe au logement dans le gouvernement américain, Catherine Austin Fitts affirme que très bientôt, les américains vont se retrouver face à un choix cornélien: «Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, mon dieu, si je suis une personne qui n’a rien à se reprocher, alors ils me laisseront tranquille. Mais la réalité, que d’ailleurs beaucoup de gens ne comprennent toujours pas (les «citoyens» menacés par la destruction des services de santé notamment. NDLR) c’est qu’à un moment donné, vous allez devoir choisir entre deux options: soit la ‘liberté’, soit ‘l’esclavage’ et la soumission totale. Mais de toute façon, tout le monde devra faire un choix! Il est impossible de passer de l’un à l’autre ou d’hésiter. Un abonné m’a demandé: que devrais-je faire? Investir dans l’immobilier ou dans les métaux précieux? Je lui ai répondu que s’il n’avait pas déjà diversifié son épargne, peu importe où il placera ses actifs, il finira par tout perdre.» Voilà une limite à cette ‘liberté’ que préconise Madame Fitts.

Il y a plusieurs mois que nous vous mettons en garde chers lecteurs. Comme en témoigne cette technocrate américaine, la guerre pour la succession au poste de direction de l’empire est déjà engagée et si elle a d’abord pris la forme d’une guerre commerciale, diplomatique, politique, technologique, puis la forme d’une guerre bactériologique et virale, elle prendra bientôt la forme d’une guerre financière totale (boursière et monétaire) https://les7duquebec.net/archives/255908 avant de prendre finalement la forme d’une guerre militaire mondialisée.

Un nouveau système monétaire ou le retour à celui de Breton Woods ?

Catherine Fitts ajoute ceci: «Ils veulent passer à un nouveau système monétaire. Ils veulent passer à un nouveau système où plus de 7 milliards de personnes sur toute la planète seront littéralement interconnectées les uns aux autres en permanence, grâce à un système entièrement numérisé et satellisé par lequel ils pourront accorder ou refuser un crédit à n’importe quelle entreprise ou individu. C’est donc un système qui contrôlera tout, et si vous les écoutez parler de la façon dont ils vont vous injecter des puces RFID sous-cutanée, je peux vous dire que cette nouvelle technologie High Tech va vous rendre complètement esclave de ce système. Je vous rappelle qu’il s’agit de puces informatiques qui seront placées à l’intérieur de votre corps. J’ai toujours prévenu les gens que Bill Gates avait mis en place un système informatique (Windows) très élaboré à l’intérieur de votre ordinateur personnel, ce qui lui a permis de tout savoir sur vous (notamment, vos habitudes de consommation. NDLR), et sur votre mode de vie, sans compter le fait que vous êtes amenés à le remettre à jour très régulièrement.

Souvent l’excuse a été de dire qu’il y avait un virus informatique dans l’air. (Les virus pour justifier des intrusions dans la vie privée et contrôler ne datent pas d’hier. NDLR). Eh bien, je pense qu’ils vont faire la même chose, mais cette fois-ci avec votre corps… Je veux parler d’un système très au point qui, grâce au tout numérisé à travers la planète satellisée, peut totalement gérer vos comptes bancaires à distance. (…) Voilà ce qu’ils essayent de faire maintenant. Ils essayent de prolonger la durée de vie du dollar… et de connecter tout le monde sur un «cloud computing», ce qui leur permettra d’avoir un accès tout particulier à toutes vos données, via le net, à partir d’un fournisseur privé. Ce sera la fin de vos libertés», gémie Catherine Fitts.

Même si ces soi-disant libertés sont très illusoires, au moins, quand nos données personnelles sont éparpillées et dissimulées elles sont plus difficiles à manipuler, à contrôler, à formater pour nous faire faire ce que le grand capital mondialisé souhaite. Voilà l’étroite limite de ces soi-disant ‘libertés’ que nous perdrons selon Madame Fitts : https://les7duquebec.net/archives/255274

Lorsque l’on entend que le nouveau projet d’Amazon veut transformer vos mains en cartes de crédit

Catherine Fitts conclut que: «Ce à quoi nous assistons est une réingénierie du système financier mondial, comme si tout était normal. On a vu également beaucoup d’argent sortir des marchés dans les hautes sphères en janvier et en février 2020. Ensuite, nous avons vu comment la police et le système de santé ont participé activement à la mise à l’arrêt complet de toute l’économie, partout sur la planète. À partir de ce moment-là, les petites entreprises et les petites exploitations agricoles ont fermé partout et plusieurs de ces petites entreprises nationales se sont retrouvées piégées par un endettement sans précédent. Nous observons désormais une catastrophe économique jamais vue, à savoir ce piège lié à la dette mondiale qui s’est développée dans tous les pays, et je peux vous dire qu’il va y avoir une transformation radicale du système financier aux États-Unis. Et ça, ce n’est vraiment pas une mince affaire.»

De fait, cette transformation radicale du système financier a été amorcée en 2009 – la dernière grande récession. C’est simplement que toutes ces transformations mises en place progressivement arriveront à terme prochainement comme le rétablissement de l’étalon or et la déchéance du dollar comme monnaie de réserve s’adossant à l’économie américaine en décrépitude. https://les7duquebec.net/archives/255865 la pandémie bidon et le confinement policier meurtrier vous paraîtront dérisoires – tout comme les peurs virales de madame péquenot affamée, écrasée sous la pluie nucléarisée.

Catherine Fitts, la conseillère financière ajoute: «l’or va vivre une année mémorable. Son véritable envol est pour très bientôt.»

Pour nous prolétaires ?

Évidemment, ces spéculations de boursicoteurs et de banquiers sur les devises et sur les métaux précieux ne nous concernent pas nous prolétaires de la misère, qui n’avons que notre force de travail à offrir sur le marché de l’emploi anémier par le confinement policier meurtrier. https://les7duquebec.net/archives/255339

Cependant, nous devons comprendre que plus l’échéance de leur déchéance approche et plus le grand capital mondial (deux milliers de multimilliardaires environ) précipite l’établissement d’une économie de guerre – le rationnement et le confinement notamment – accélère l’armement (y compris bactériologique et viral) et les préparatifs de guerre. https://les7duquebec.net/archives/255871

Irons-nous à la guerre quand ils nous le commanderont? Sinon, aujourd’hui, il faut résister au confinement meurtrier comme le font des millions de jeunes dans la rue et les travailleurs pauvres en Afrique et en Amérique latine. https://les7duquebec.net/archives/255893